שנה לא קלה עברה על הנסיך הארי ומייגן מרקל, שעזבו את משפחת המלוכה, התמקמו בלוס אנג'לס, ומאז הצליחו להרגיז את הבריטים ואת הארמון לא פעם ולא פעמיים. כעת קבוצת "YouGov" הבריטית, שמוציאה מידי יום סקרים על הנושאים הבוערים בבריטניה, בדקה את מדד האהבה של הציבור לזוג המלכותי הסורר, והתוצאות עגומות למדי.

על פי הסקר האחרון שהוציאו, עליו ענו 1,667 בריטים מגילאי הנערות ועד גילאי הפנסיה, 26 אחוזים מהציבור הבריטי אוהבים את מייגן מרקל, בעוד 65 אחוזים הצהירו כי הם לא. אצל הנסיך הארי המצב קצת יותר מזהיר, עם 34 אחוזים שהצהירו את חיבתם לנסיך, לצד 59 אחוזים שטענו כי אין לו מקום בליבם. הדירוג של השניים ממצב אותם בשפל של כל הזמנים במדד החיבה של הציבור הבריטי, שצנח ביחס לשניים מאז מרץ האחרון.

Harry and Meghan’s net favourability ratings have fallen to their lowest ever levels



כזכור, בחודש מרץ הזוג המלכותי לשעבר שוחחו עם אופרה ווינפרי, ובמשך 90 דקות הוציאו את כל הכביסה המלוכלכת מהארמון וממשפחת המלוכה. מאז אותו ראיון הדירוג של הנסיך צנח ב-25 נקודות, והדירוג של מייגן - בתשע נקודות בלבד.

יחד עם זאת, הנסיך הארי ומייגן מרקל יכולים לנשום לרווחה: למרות הדירוג העגום, הארי ומייגן הם לא בני המלוכה הכי פחות אהובים בארמון, אלא הנסיך אנדרו. 83 אחוזים מהציבור הבריטי הצהירו כי הם לא מחבבים את הנסיך, שניהל קשים בעייתים בלשון המעטה עם עבריין המין ג'פרי אפשטיין, ולאחרונה גם ספג תביעה מאחת המתלוננות, בה פגע לכאורה בעודה קטינה. בצד השני, המלכה אליזבת זכתה לדירוג החיובי 80, כאשר רוב רובו של הציבור הצהירו כי הם אוהבים אותה, וגם הנסיך וויליאם וקייט מידלטון זכו לדירוגים 78 ו-75 במדד החיבה.