הרשעתן של בר וציפי רפאלי הסעירה את עולם הבידור המקומי, אך עוררה הדים בכל רחבי העולם. השתיים הורשעו בהעלמות מס של 34 מיליון שקלים. נגזרו עליהן קנסות של 2.5 מיליון שקלים כל אחת, על ציפי 16 חודשי מאסר בפועל ועל בר תשעה חודשי עבודות שירות.

אתמול, אחרי שבית המשפט אישר כי ציפי רפאלי תחל לרצות את עונשה בכלא "נווה תרצה" מיד לאחר ראש השנה, הצהובונים ברחבי העולם שוב געשו מהידיעה המסחררת – ונכנסו לעומק הסיפור. "דוגמנית העל הישראלית והאקסית של ליאונרדו דיקפריו – בר רפאלי, נידונה לתשעת חודשי עבודות שירות בגין העלמות מס", נכתב בסאן האמריקני. "דוגמנית השער של ספורט אילוסטרייטד הואשמה בניסיון להסתיר את ההכנסות שלה, בטענה שהייתה בחו"ל עם בן זוגה לשעבר".

An Israeli court sentenced supermodel Bar Refaeli to nine months of community service for tax evasion Sunday, and handed her mother 16 months in prison, concluding a years-long case against the national celebrity https://t.co/2vnVXX7iNq