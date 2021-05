יותר ויותר כוכבים מעבר לים בוחרים להתייחס למצב הבטחוני המורכב בארץ בשיאה של מערכת "שומר החומות", שכבר גבתה קורבנות רבים משני צדדי הלחימה. אחרי הביקורת של בלה וג'יג'י חדיד, הפוסט המחוק והביקורתי של קנדל ג'נר והמסר המפוייס של גל גדות, כעת הגיעה תורה של ריהאנה להגיב למהומות – והיא כבר הצליחה לעורר סערה לא קטנה ברשת.

הזמרת האהובה פרסמה בחשבונות הטוויטר והאינסטגרם שלה התייחסות ראשונה לאירועים הקשים בארץ, וכמו גל, גם ריהנאה בחרה בצד המפייס. "הלב שלי נשבר מהאלימות שאני רואה בין ישראל ופלסטין. אני לא עומדת בזה", היא כתבה. "ילדים ישראלים ופלסטינים חפים מפשע מסתתרים במקלטים ו-40 איש נהרגו בעזה – 13 מתוכם ילדים. חייב להימצא פתרון. אנחנו צופים בעצב באנשים חפים מפשע שנופלים קורבן לתפישות מיושנות שהונצחו על ידי ממשלות וגורמים קיצוניים. המעגל הזה חייב להישבר".

no @rihanna , if you stand with humanity you stand with Palestine pic.twitter.com/r0wDQPkhOu

למרות שריהאנה התייחסה למצב ההרוגים העגום ברצועה ולא ציינה את המצב בארץ, מעריצים רבים מהצד השני של המפה הפוליטית החליטו לזעום על הכוכבת שיצאה במסר מפויס של שלום. "אין קונפליקט, יש פה צד אחד", כתבה אחת המגיבות, ואחרים הוסיפו: "לא ריהאנה. אם את תומכת באנושיות את תומכת בפלסטינים".

גולשים רבים גם ביקרו את הכוכבת על אמירות שעשתה בעבר: בשנת 2014, בשיאו של מבצע "צוק איתן", ריהאנה צייצה בטוויטר שלה את ההאשטג "FreePalestine", ובעיניי רבים הציוץ מפויס שלה סותר את ההצהרה ההיא. אחרים גם הצביעו על האמירות שלה במחאת "BLM" בארצות הברית שהתחילה במותו של ג'ורג' פלויד, אז אמרה "All lives matter".

This is an old deleted tweet from Rihanna standing for Palestine , and now she gave us this Israel victim energy

Girl, Were You Silent or Were You Silenced? https://t.co/ThWJ2Ahh4W pic.twitter.com/4rmYUWKQjd