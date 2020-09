קים קרדשיאן היא אחת הכוכבות היותר-פעילות ברשתות החברתיות, ואפשר לומר שהיא ובנות משפחתה היו אלו שהפכו את האינסטגרם "לעסק". קיילי חתומה על אחד הפוסטים הכי יקרים בהיסטוריה וקים אף היא מרוויחה לא מעט מהתפעול התמידי של העמודים שברשותה, אך כעת הכוכבת עוצרת בחריקת בלמים.

קים שיתפה אמש (ג') ציוץ בטוויטר שלה, ובו הודיעה שהיא מקפיאה את עמודי האינסטגרם והפייסבוק שלה ל-24 שעות. "אני אוהבת לתקשר אתכם בצורה ישירה באמצעות פייסבוק ואינסטגרם, אבל אני לא יכולה להמשיך לשתוק", כתבה. "הפלטפורמות האלה ממשיכות לאפשר הפצת שנאה, תעמולה, וידיעות כוזבות, שנוצרות על ידי קבוצות שמטרתן לפלג את אמריקה. מחר אקפיא את חשבונות האינסטגרם והפייסבוק שלי במטרה להגיד לפייסבוק להפסיק את השנאה תמורת רווח".

– only to take steps after people are killed. Misinformation shared on social media has a serious impact on our elections and undermines our democracy. Please join me tomorrow when I will be “freezing” my Instagram and FB account to tell Facebook to #StopHateForProfit.