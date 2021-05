עוד לילה לא שקט עבר על תושבי מדינת ישראל, שנמצאים בשיאה של מערכה צבאית משמעותית מול ארגוני החמאס והג'יהאד בעזה. אתמול היה יום פעיל גם ברשתות החברתיות, כשבמשך שעות רבים ציפו בקוצר רוח לתגובות של הידוענים הגדולים בעולם, בניהם גם גל גדות, ואחרי שהיא הגיבה גל המתקפות מהצד הנגדי לא נרגע. מי עוד חברה למתקיפים? קנדל ג'נר, שכף רגלה מעולם לא דרכה במדינת ישראל ועדיין הרגישה מאוד בנוח לבקר.

בנות משפחת קרדשיאן לא ששות להביע את דעתן הפוליטית ברשתות החברתיות, אבל האחות הצעירה בבית המשפחה מוקפת בחברות שידועות בחוסר חיבתן לישראל, כמו בלה וג'יג'י חדיד שהפציצו את הרשת בפרסומים אנטי ישראליים. כנראה שקנדל הושפעה בקלות מהדרמה שהתחוללה סביבה, כי דוגמנית העל החליטה לשתף את אחד הפרסומים שהאחיות העלו – ולפתוח חזית מול ישראל.

Kendall Jenner posted about Palestine then removed her post minutes later. pic.twitter.com/ptkUhcCVaz