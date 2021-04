בבריטניה עדיין מתקשים לעכל את מותו של הנסיך פיליפ, שהלך לעולמו בסוף השבוע (ו') האחרון בגיל 99. המלכה הכריזה על שמונת ימי אבל, מייגן מרקל כבר הודיעה שהיא לא תגיע ללוויה, ובזמן שדיווחים רבים מעלים את הציפיות למפגש המרגש של הנסיך הארי עם בני משפחתו – ברשתות כבר התחילו במתקפה.

נייג'ל פרג', חבר הפרלמנט הבריטי ויו"ר "מפלגת הברקזיט", יצא בחשבון הטוויטר שלו במתקפה נגד הנסיך הארי ומייגן מרקל. נייג'ל פרסם ידיעה של "סקיי ניוז" בה דווח על המחווה שהשניים עשו באתר שלהם לנסיך פיליפ, ובחר להתייחס לדברים בצורה קרה ואגרסיבית למדי.

For a couple that do public emotion as a career, this third person and one sentence statement shows their contempt for this great man and the monarchy.



The British public will not welcome Harry and Meghan back, even for the funeral. https://t.co/nJ3uimRyW0