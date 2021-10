לא מעט שערוריות דבקו בנשיא לשעבר, דונלד טראמפ, במהלך ארבע שנותיו בבית הלבן. בקרוב הוא יציין שנה הרחק מוושינגטון ומהנשיאות, אבל העדויות על התנהגותיו הלא-נאותות ממשיכות להיערם. בספר חדש שהוציאה סטפני גרישים, מי שהייתה מנהלת התקשורת בבית הלבן, היא מוסיפה עוד נקודות שחורות לסל של הנשיא לשעבר.

בספרה החדש "I’ll Take Your Questions Now" שיצא לפני כיומיים, סטפני תיארה את ההתנהלותו הבעייתית של טראמפ בכל הנוגע לעבודה עם נשים, התנהלות שאפילו הגיעה מאוד קרוב אליה. "אף אחד בבית הלבן לא אהב רכילות יותר מטראמפ", היא כתבה, וסיפרה על סיטואציה שקרתה בינו לבין בן זוגה דאז, מנהל תקשורת נוסף בבית הלבן. "אחרי שהנשיא גילה שאנחנו יוצאים הוא לא הפסיק לשאול אותי איך הולך לנו, והחמיא על כמה שאנחנו יפים כזוג. בן הזוג שלי סיפר לי שבמהלך טיסה נשיאותית הם האזינו למוזיקה, וטראמפ שאל אותו אם אני טובה במיטה".

View this post on Instagram A post shared by Stephanie Grisham (@stephanie.grisham)

גרישים המשיכה לתאר את התנהגותו הבעייתית של טראמפ, שנגעה גם לעובדת צעירה במיוחד. "התחלתי לשים לב שהוא מגלה עניין רב באחת הנשים הצעירות הצוות שלי. אני לא יודעת או טוענת שמשהו קרה בניהם, אבל אני כן יודעת שהוא התנהג בצורה לא הולמת", היא כתבה. "כשהוא לא ראה אותה איתנו הוא שאל אותי איפה היא. הוא כל הזמן בדק אם היא באה איתנו לנסיעות מעבר לים, וכשהיא לא הייתה אמורה להצטף הוא ביקש שהיא תגיע. הוא הזמין אותה למשרדו על המטוס - מה שהוא לא עשה עם אף אחד אחד. כל העניין הזה מעולם לא הרגיש נכון".

טראמפ הגיב כמובן בחריפות לטענות של סטפני שעלו בספר, והוא לא חסך במילים. "לסטפני פשוט לא היה את זה וזה היה ברור מהרגע הראשון. היא נעשה מאוד כועסת ומרירה אחרי הפרידה שלה, וככל שהזמן עבר פחות ופחות סמכו עליה או חשבו עליה", הוא כתב. "יש לה בעיות גדולות, והרגשנו שהיא צריכה לעבוד על הבעיות שלה למעט עצמה. עכשיו, כמו כל השאר, היא מקבלת כסף ממו"לים שמאלנים כדי להגיד דברים רעים ולא נכונים".

View this post on Instagram A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)