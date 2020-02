View this post on Instagram A post shared by TheCambridges&Sussex (@thecambridgessussex) on Feb 26, 2020 at 9:40pm PST

מים רבים עברו מתחת לגשר מאז שהנסיך הארי ואשתו מייגן מרקל הודיעו כי הם עוזבים את בית המלוכה. השניים אמנם עזבו את בריטניה במהירות שיא והספיקו להתמקם בקנדה, אבל שמרו קרוב לליבם את התארים המלכותיים שלהם, ואפילו עשו בהם שימוש פומבי במותג שהקימו ועליו הסתמכו מבחינה כלכלית. אחרי שהמלכה אסרה על השניים להמשיך להשתמש בתארים הזוג זעמו ולא בחלו במילים, אבל כנראה שהסערה מתחילה להירגע כי הארי עשה אתמול צעד משמעותי פומבי ראשון.

אתמול נחת הארי בסקוטלנד ומשם לקח רכבת לאחת הערים, בה השתתף בכנס רב משתתפים. הנסיך אמנם הגיע כדי לדבר על מיזם התיירות האקולוגית שהוא עומד בראשו, אבל מאחר והוא מכיר מקרוב את הקהל הבריטי הוא כנראה שיער שהוא יתקשה להתחמק משאלות בנוגע לעזיבת משפחת המלוכה, ולכן הקדים תרופה למכה וביקש לפני תחילת הכנס שישמיטו את המילה "נסיך" משמו.

Harry kicks off the conference reminding the audience of #Travalyst’s mission - “to give people better access to info & ensure the future development of tourism positively supports the destinations that the industry relies on & that their communities depend on”. pic.twitter.com/mVxcKjl1DN — Royal Suitor (@royal_suitor) February 26, 2020

כשמנחת הכנס קיבלה אותו לבמה היא הקדימה ואמרה: "הוא היה מאוד ברור וביקש מכולנו שפשוט נקרא לו הארי. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו בקבלת פנים גדולה, חמה וסקוטית את הארי". רק הארי? לנו זה עדיין מרגיש קצת מוזר.

העובדה שהארי ביקש באופן פומבי להשמיט את תארו המלכותי משמו היא התקדמות משמעותית בעזיבת בית המלוכה, וללא ספק מראה על שינוי גישה בנושא. אמנם דווח בעבר כי הארי היה מעדיף שלא לאבד את התארים המלכותיים שלו, אבל כנראה שכל מה שהוא היה צריך זה קצת זמן, בדיוק כמונו, וכעת הוא עוטה על עצמו את הלוק הלא-מלכותי באופן כמעט מושלם.

