אנחנו עוקבים מקרוב אחרי גל גדות, הוונדר וומן שלנו מעבר לים, שבעוד שבועות ספורים תהפוך לאמא לשלוש בנות מתוקות ומקסימות. אחרי שאת השבוע שעבר היא העבירה בעיקר בבילויים מתועדים היטב בשעות היום, צלמי הפפראצי של שכונות הסלבס בהוליווד תפסו אותה בדייט לילי עם בעלה, ירון ורסנו, ואנחנו לא יכולים שלא להתמוגג.

השניים צולמו מחוץ למסעדה יוקרתית בהוליווד יחד עם חברה משותפת, והיו הזוג הכי שיקי בסביבה. גל לבשה שמלה לבנה ארוכה עם ז'קט ג'ינס מדליק וכפכפים שטוחות בשחור לבן, וירון הלך על לוק קז'ואלי למדי, עם סקיני ג'ינס כהים, חולצת פלנל מכופתרת ונעליים שחורות. גל והחברה התחבקו להן בזמן שירון עמד מולן, והחבורה כולה היו החבורה שהכי היינו רוצים להיות בה ברגע זה.

Pregnant Gal Gadot looks chic in a white dress and denim jacket as she enjoys dinner https://t.co/MXXDmEmVMQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2021

גל בישרה על ההריון השלישי והמרגש בתחילת חודש מרץ, רגע אחרי טקס פרסי גלובוס הזהב. גל הגיעה לטקס בשמלה לבנה רחבה ועוררה את חשדם של הגולשים, ואחרי עשרות תגובות ברשת בנושא היא בחרה לחשוף את ההריון המרגש עם תמונה משפחתית מקסימה. התאהבנו.