השבוע נסגר בסימן "מה קרה לטום קרוז", שצולם במשחק פוטבול בתחילת השבוע, ומאז אנחנו לא מצליחים להירגע. השחקן האהוב בן ה-59 הגיע למשחק וישב בין כלל האוהדים, וכאשר המצלמה עברה על פניו כל אנשי הטוויטר מיהרו לצלם מסך, להעלות לרשת ולשאול בקולי קולות: מה קרה לפנים של טום קרוז?

אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות אם מדובר בניתוח פלסטי, במזרק עוצמתי במיוחד או בשינוי טבעי בפניו של הכוכב, אבל תמונתו של טום הזכירה לנו לא מעט רגעים יפים שקרו בשנה החולפת בהם לא זיהינו את הכוכבים שאנחנו *כל כך אוהבים*. תכינו את המחטים, תוציאו טלפונים ותוודאו שאתם מחוברים לטוויטר – כי אנחנו יוצאים למסע ממנו לא תחזרו אותו הדבר. תגידו שלום לכוכבים המשתנים של הביצה.

זאק אפרון

זאק נכנס לליבנו עוד בימי "היי סקול מיוזקל", כאשר אנחנו היינו נערות חמודות והוא היה החלום שלנו בהגלמותו. מאז יש לו מקום של כבוד בחיינו, וזו בדיוק הסיבה שהיינו צריכות לשפשף את העיניים לא מעט פעמים כשהוא נראה באפריל האחרון על המסכים.

זאק הופיע בסרטון המקדם את "Earth Day Musical", ספיישל של המנחה ביל ניי. בסרטון אפרון הופיע כשהשפתיים, הלחיים והלסת שלו נראו אחרות מבעבר, מה שהוליד שלל ספקולציות ברשת, וגרם לרבים לתהות אם השחקן עבר ניתוח פלסטי או טיפול קוסמטי אחר. We're all in this together.

same energy. i refuse to believe this is zac efron pic.twitter.com/AVzzyjc3ps — Harry (@calamity_harry) April 23, 2021

רנה זלווגר

זה אמנם קרה בשנת 2014, אבל את ההופעה של רנה זלווגר על השטיח האדום לא נשכח שנים ארוכות. במהלך פסק הזמן שלה מהוליווד, זלווגר הגיעה לצעוד על השטיח האדום באירוע של המגזין אל. השחקנית, שלא בדיוק נראתה כמו עצמה, קיבלה תגובות רבות על המראה החדש שהציגה. יודעי דבר טענו שהכוכבת עברה ניתוחים פלסטיים, וזלווגר התייחסה לנושא כבר אז, בראיון למגזין People: "נראה שאנשים שמנסים לחפור ולמצוא אמיתות מרושעות שלא קיימות לא ירדו לי מהגב עד שלא אענה להם. אני שמחה שאנשים חושבים שאני נראית שונה! אני חיה חיים שונים, מאושרים ומספקים יותר, ואני מאושרת מכך שזה ניכר לעין. חבריי אומרים שאני נראית שלווה".

מאז הכוכבת חשפה מה היא חושבת על השמועות שטוענות שעברה ניתוחים פלסטיים, ואמרה: "זה מעציב אותי, אני לא מסתכלת על יופי בצורה הזאת, ואני לא חושבת על עצמי ככה. אני אוהבת את המוזרויות שלי, זה מאפשר לי לעשות את מה שאני עושה. אני לא רוצה להיות מישהי אחרת. שכרו אותי לעבוד עם שיער פרוע כשלבשתי ג'ינס כחול ונעלתי מגפי בוקרים. לא הייתי צריכה להשתנות כדי להתחיל לעבוד, אז למה שאני פתאום אנסה להתאים את עצמי?". קווין.

Renee Zellweger Before And After Plastic Surgery https://t.co/E8GJvUPDvm pic.twitter.com/pua1W2DXFn — zoeho (@BabySurgery) June 19, 2018

לארה פלין בויל

לארה פלין בויל, היפה והנכונה של שנות התשעים, דונה היוורד מ"טווין פיקס", הלן גמבל מה"פרקליטים" וסרלינה מ"גברים בשחור 2", היממה את עולם התרבות כשיצאה בשנת 2015 לסיבוב קז'ואלי בהוליווד – בלוק לא קז'ואלי בעליל. מי שהייתה הבייב האולטימטיבית של עמק הכוכבים צולמה רגע אחרי הליך כירורגי לא קל, ששינה את פניה מקצה לקצה.

"אני חושד שהיא עברה ניתוח שאמור היה לתקן עבודה גרועה שנעשתה בעבר, או שהיא פשוט נתנה לממלאים שהזריקה להתמוסס", אמר ד''ר אנתוני יון לאתר Radar Online. "הפרצוף שלה נראה כאילו הוא נמס". מקווים שמאז דברים התסדרו.

הקאסט של "חברים"

במאי האחרון התיישבנו שמחים וטובי לב לצפות בפרק האיחוד של "חברים", ויצאנו ממנו עם שאלה אחת: מי הם האנשים שהופיעו לנו על המסך ומה הם עשו לכוכבי הסדרה שאנחנו מכירים ואוהבים? יחד איתנו הרשת כולה געשה מהפנים החדשות של כוכבי הסדרה, שניסו להיאבק בסימני הזמן והפכו את עצמם לבלתי מזוהים. נזכור ולא נשכח.

מרגול

איך אפשר לסיים כתבה בלי לציין את מלכת הביצה, מרגול. מרגלית צנעני, ששירה מלווים את פסקול חיינו כבר שנים ארוכות, הופיעה בטקס הדלקת המשואות בחודש אפריל האחרון. את מרגול היפה לא ראינו חודשים ארוכים, ולכן כשהופיע רגע אחרי הליך קוסמטי שעברה, רבים מצאו לנכון לבקר אותה ואת השינוי שעשתה בפניה. כשאנחנו פגשנו אותה ימים בודדים לאחר מכן במסעדת "קנטינה" בתל אביב, בעיקר ניסינו לצעוק לה "יאללה, מרגול, עופי על עצמך!". ברור שהיא עפה.

שרופים עליה. מרגול | צילום: אביב חופי