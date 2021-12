הנסיך הארי ומייגן מרקל הפכו בשנים האחרונות לזוג המושמץ בבריטניה, ולא מעט אנשים מכל רחבי העולם מנסים לרכב על הגל. אחד מהם הוא נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, שהחליט לצאת נגד מרקל בלי שום סיבה נראית לעין – מול מיליוני אנשים.

הראיון הביזארי נערך עם נייג'ל פרג', שעמד בראש מפלגת הברקזיט בבריטניה. במהלך הראיון, ששודר בלא מעט ערוצי טלוויזיה בעולם, טראמפ בחר להשתלח בבת הזוג של הנסיך הבריטי, מייגן מרקל. "אני לא מעריץ שלה. לא הייתי מעריץ שלה מהרגע הראשון", הוא אמר. "אני חושב שהיא ניצלה את הארי בצורה מזעזעת ויום אחד הוא יתחרט על זה. היא הרסה את מערכת היחסים של הארי עם המשפחה שלו, וזה מכאיב למלכה".

'I'm not a fan of hers at all and I think she's very disrespectful to the Queen.'



Donald Trump tells @Nigel_Farage what he thinks about Duchess of Sussex Meghan Markle.



Watch Farage: Trump The Interview live on GB News Tonight at 7pm - Nothing is off limits. pic.twitter.com/WOqC32nEGP