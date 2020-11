הבחירות לנשיאות ארצות הברית עוררו הרבה אמוציות בעולם, גם בקרב האזרחים הפשוטים וגם בקרב הדרגים הבכירים ביותר בעולם. אחרי הכפשות מתוקשרות בין הזוג המלכותי "הסורר", הנסיך הארי ומייגן מרקל, לבין דונלד טראמפ, כעת מסתבר מה הרקע לכל הסכסוך, ואנחנו בטוחים שטראמפ לא יאהב את זה.

כזכור, בסוף חודש ספטמבר הנסיך הארי ומייגן מרקל השתתפו בשידור של רשת ABC, ובו נחשפה רשימת 100 האנשים המשפיעים לשנת 2020 של מגזין "Time". בזמן הקצר בו דיברו הם בעיקר שילהבו את קהל הצופים לצאת להצביע, כשברור שהם לא מדברים על טראמפ. ההתבטאות של הארי ומייגן גררה זימון בהול של הארמון לשיחת נזיפה בהארי, שהפר את הקוד המלכותי כדיבר על פוליטיקה, אך אם לשפוט לפי מה שגילינו ממש עכשיו – הארי בעניינים כבר שנים ארוכות.

