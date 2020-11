Melania Trump voted on Election Day without a mask in Palm Beach, Florida, despite a county mask mandate. She was the only voter in the room at the Morton and Barbara Mandel Recreation Center at the time, the county's election supervisor said. https://t.co/0iWpHILUJg pic.twitter.com/NBR3jj3dKy

ברגעים אלה נספרים הקולות האחרונים שיקבעו מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, ואפשר לחתוך בסכין את המתח בארה"ב ובעולם כולו. בזמן שחלק מהמצביעים יושבים דבוקים למסכי הטלוויזיה ומחכים לתוצאות – רבים מנצלים את הזמן כדי לזעום, אולי בפעם האחרונה, על הגברת הראשונה - מלניה טראמפ.

מלניה, שנכנסה גם היא לסחרור סביב הקמפיין של בעלה לנשיאות ארה"ב, הגיעה הבוקר להצביע בפלורידה. הגברת הראשונה לבשה שמלה שיקית בהירה, נעלי עקב, משקפי שמש ענקיים, ושיערה היה אסוף באלגנטיות מאחור, אבל דבר אחד קריטי נעדר מפניה של מלניה – המסכה.

כלל המצביעים בארצות הברית נדרשים לבצע את ההצבעה (במידה והיא לא נעשית אונליין), עם מסכה על פניהם, וכפי שניתן להבחין בסרטון – מלניה הייתה היחידה בסביבה שהשמיטה את המסכה מפניה. "איפה המסכה", תהתה אחת הגולשות, ואחר הוסיף: "וואו, מישהי שחלתה בקורונה החליטה להצביע בקלפי, אבל מאחר שזו הגברת הראשונה זה בסדר ללכת בלי מסכה".

תגובות רבות ברשת עלו וציינו שמלניה חלתה בקורונה ולכן אינה יכולה לחלות ולהדביק אחרים כרגע, אבל אנחנו בוחרים לציית להנחיות, ומעדיפים תמיד לשים מסכה. גם כשאת מלניה טראמפ.

Wow, someone who had COVID-19, decided to go to an in person voting, but since it is @FLOTUS it is ok to go maskless, despite a mask mandate, and it is ok to shut down an entire voting precinct, because she wanted too. Priorities #VoteHimOut https://t.co/ApVrtM1IAD