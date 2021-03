למעלה משבועיים עברו מאז הראיון של הנסיך הארי ומייגן מרקל אצל אופרה ווינפרי, והרוחות מסרבות להירגע. רבים ניסו להפריך את הטענות הקשות שעלו בראיון, בעיקר בנוגע לסוגיית הגזענות בארמון ולמצבה הנפשי הקשה של מייגן מרקל בתקופתה בממלכה. למרות שמומחי שפת גוף קבעו שכל מה שנאמר בראיון היה אמת, רבים המשיכו לחפש את השקרים של השניים, וכעת קיים סיכוי שהם מצאו את התשובה לה הם חיכו.

במהלך הראיון לאופרה ווינפרי, מייגן מרקל חשפה כי היא והארי נישאו בחתונה סודית ימים לפני האירוע ההמוני בטירת וינזדור. מייגן תיארה את יום החתונה כ"חוויה חוץ גופית", סיפרה שהיא התעוררה בבוקר ושמעה את השיר "Going To The Chaple", אבל במקביל הוסיפה כי היא והארי ידעו שזה "לא היה יום שלנו – זה היה יום שתוכנן עבור העולם". כעת, אחרי החשיפה של ה"סאן" הבריטי, החתונה הסודית נראית הרבה פחות מציאותית.

לא נישאו בסודיות? יום החתונה של הנסיך הארי ומייגן מרקל | צילום: Ben Stansall, ap

ה"סאן" השיגו את תעודת הנישואים של הזוג המלכותי לשעבר שמוכיחים כי אין אמת בדבריה של מייגן, וכי השניים אכן נישאו ב-19 במאי 2018 בטירת ווינזדור. "אני מצטער, אבל ברור שמייגן מבולבלת. היא והארי לא נישאו שלושה ימים לפני החתונה מול הארכיבישוף מקנטרברי", אמר סטפן בורטון, הפקיד הראשי לשעבר במשרדי הארכיבישוף. "אני חושד שהם פשוט החליפו כמה נדרים פשוטים שכתבו בעצמם מול הארכיבישוף - דבר אופנתי לעשות, או שהם רק עשו חזרה פשוטה".