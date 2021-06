Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8 — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021

מאז שטראמפ עזב את הבית הלבן, מערכת mako סלבס מתקשה להתמודד עם הגעגועים לנשיא לשעבר, שסיפק לנו רגעים יפים במיוחד. החל מסערות הידיים עם מלניה ועד לפדיחות מתועדות היטב - הנשיא ה-45 של ארצות הברית היה הרבה יותר מסתם נשיא. לשמחתנו טראמפ ממשיך לטפח את קריירת הפוסט-נשיאות שלו בנאומים מתוקשרים במיוחד, ובנאום האחרון שלו המכנסיים שלבש הצליחו לגנוב את ההצגה.

הנשיא לשעבר נאם בתחילת השבוע בצפון קרוליינה, ואחרי שדיבר ארוכות עם הקהל המשולהב התחילו לעלות ציוצים בטוויטר על המכנסיים של טראמפ. הכתב ברדון פרידמן צייץ: "טראמפ עשה את הנאום הגדול שלו עם המכנסיים הפוכים. תסתכלו מקרוב ותגידו לי שאני טועה". לציוץ הוא הוסיף סרטון תקריב של המכנסיים של טראמפ, ועשרות תגובות נוספו לידיעה.

Did Trump not have a single staffer with the guts to tell him that he put his pants on backwards last night? pic.twitter.com/92LPkg6lWz — Jon Cooper (@joncoopertweets) June 6, 2021

"לטראמפ אין עוזר אמיץ אחד שיגיד לו שהוא לבש את המכנסיים הפוך?", כתב גולש אחר, וצירף תמונת תקריב של המכנסיים של טראמפ בה לא רואים ריצ'רץ' והמכנסיים מקומטים להפליא. מאות תגובות נוספו על המכנסיים המקומטים והלא-ברורים של הנשיא לשעבר, והעצה היחידה שלנו היא בסך הכל לשקול להעסיק סטייליסט.