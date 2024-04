כאשר שחקנים ואמנים מכל העולם יצאו נגד ישראל בתחילת המלחמה, קול אחד היה בולט מאוד לטובתנו - השחקן נייט בוזוליץ'. תוך כדי האזעקות, השחקן עשה את דרכו לישראל על מנת להראות את תמיכתו הגדולה. אפשר להגיד שזה השתלם לו כי הוא מצא אהבה גדולה מאוד - כוכבת הרשת והדוגמנית הישראלית ליה נגה. בריאיון ל"גלית ואילנית" השניים שיתפו על מערכת היחסים המיוחדת ביניהם, שנרקמה בזמן הכי לא צפוי שיש.

כיצד נוצר הקשר ביניכם?

"חבר משותף, ישראלי שגר בארצות הברית, עשה את החיבור הראשוני בנינו. אחרי שבעה באוקטובר התחלנו לדבר ברשתות החברתיות, שנינו היינו במקום מאוד קשה וכואב. זה התחיל ממקום של תמיכה, דיברנו ובכינו, נייט אמר לי שהוא מגיע לארץ לעשות הסברה וזה מאוד ריגש אותי. כשהוא הגיע לפה הוא לקח אותי לארוחת ערב".

ליה נגה לא חשבה שתצא עם מישהו לא יהודי, שמבוגר ממנה ב-20 שנה - וגם לא משפחתה. "בפפראצי הראשון שצילמו אותנו עוד לא היינו זוג, יצאנו כידידים וניסינו להבין לאן זה הולך. ההורים שלי מאוד נבהלו, הם לא הכירו אותו ושמעו שהוא גבר מבוגר, זה הלחיץ אותם. מהר מאוד הם הכירו אותו והתאהבו בו, אי אפשר שלא".

יש תכנונים לעתיד?

"כן, אנחנו חושבים על הדברים האלה. אני יודעת שאני רוצה לגדל את הילדים שלי פה בישראל. אני לא אומרת שאני רוצה ילדים עכשיו, אבל בעתיד כשיגיע הרגע, אנחנו מדברים על זה. אני בטוחה שהוא אהבת חיי".

נייט, כיצד אמא שלך הגיבה כשאמרת לה שאתה עוזב את אוסטרליה וטס לישראל במלחמה?

"היא עדיין דואגת, אבל היא הבינה כמה חשוב לי שמישהו לא ישראלי יעשה הסברה. שאלתי את אמא שלי אם אני הייתי נחטף לעזה ושבוי בידי חמאס, מה היא הייתה רוצה שיקרה? אמא שלי נולדה במחנה פליטים במצרים, אני דור ראשון באוסטרליה. גדלתי במקום מאוד עני, קהילה ערבית מוסלמית, אני מבין את הקושי של אנשים לברוח ממלחמה". צילום: instagram

אתה חושב לעשות עלייה?

"שאלתי את הנשיא הרצוג מתי יתנו לי אזרחות, הוא אמר שהוא לא באמת יודע. אם תהיה לי אפשרות לקבל אזרחות ישראלית - אקח את זה. לצערי אני שנוא בדיוק כמו שהעם היהודי שנוא ברחבי העולם. הם לא מבחינים, שונאים את כל מי שמאמין בקיום של ישראל ומגדיר את עצמו ציוני".

נשארת כאן בגלל שאתה מאוהב בליה או בישראל?

"תמיד הייתי מאוהב בישראל, אני מאמין במה שהמדינה מייצגת - בית לעם היהודי. ליה היא הסיבה שאני ממשיך לחזור לכאן. לפני כן זה היה סביב זכות הקיום של ישראל, עכשיו זה יותר אישי עבורי. האהבה שלי לליה גורמת לי לרצות לפעול יותר למען המדינה, היא חלק גדול במסע הזה. בלעדיה יכל היה להיות לי קשה להתמודד בחודשים האחרונים. היא כמו עוגן עבורי, אני יכול להישען עליה".

ליה הבויפרנד שלך הוא מגה כוכב ברחבי העולם. את רואה את המחיר שהוא משלם בחודשים האחרונים?

"אנשים לא באמת מבינים את זה. אני קרובה אליו ורואה שאנשים שעבדו איתו באופן קבוע הפסיקו לדבר איתו, לא עונים לסוכן שלו. לא רוצים להתעסק איתו כי הוא נהיה יותר מדי פוליטי ובצד של ישראל. הם לא אומרים לו את זה בפנים אבל מתחילים להיעלם כי הוא בצד של ישראל וזה יכול לפגוע להם בביזנס. הוא מפסיד מזה המון, אנשים לא מבינים באמת כמה הוא נרתם לדבר הזה, למרות כל מה שיש לו להפסיד".

"אני יכול להגיד עוד משהו?" ביקש נייט להוסיף על אף שלא הבין את השיחה שנערכה בעברית. "לפעמים בחיים אתה עושה דברים שאתה יודע שיבואו על חשבון משהו אחר ויהיה לכך מחיר. התמיכה בישראל לקחה ממני משהו". עוד הוסיף וקישר את דבריו לאמונתו באל: "כשאתה לא אנוכי - אלוהים נותן לך משהו שאתה לא מצפה לו, טוב יותר מכל מה שתוכל לדמיין. ליה הייתה ההפתעה הכי גדולה שיכולתי לבקש, בסופו של דבר הרווחתי" View this post on Instagram A post shared by SHAMELESS. (@liyanoga.x)



טסתם לא מזמן לבקר את אימו של נייט, הייתם צריכים להסתובב עם שומרי ראש?

"זה היה נורא מפחיד. הסתובבנו בשכונה שהוא גדל בה, שכונה ערבית מוסלמית, היה מאוד מלחיץ ומתוח. נייט מזוהה עם העם היהודי והוא משך המון תשומת לב, פחדתי יותר להסתובב איתו מאשר בלעדיו. היינו צריכים לשלם הון למאבטחים שישמרו עלינו כי פחדנו על החיים שלנו".

נתקלתם בקריאות אנטישמיות?

"ניסינו להימנע מההפגנות הפלסטיניות, זאת הייתה חוויה מפחידה. לא רואים מוסלמי מפחד להסתובב בעולם מחשש שיהודי יתקוף אותו. למה אנחנו צריכים לפחד על החיים שלנו?".

אתה חושב שאנחנו יכולים לנצח במלחמה הזאת?

"אני חושב שכשאלוהים לצידנו יש לנו את הנשק הכי טוב. אפילו היום כשאנחנו רואים את מה שהיה באיראן כנוצרי - אלוהים מזהיר את שאר העמים, שאם יתגרו בישראל יהיו לכך השלכות".

"בקיצור מה שיצא מהריאיון זה שאנחנו מחכים למשיח" סיכמה גלית את השיחה ופנתה לליה: "המשיח שלך הגיע?" שאלה. "המשיח כבר כאן", ענתה ליה והצביעה על נת'ניאל. השחקן הבינלאומי המבוהל מיד שלף את הלקסיקון העברי שלו והדגיש: "לא, לא, לא".