רותם סלע: "אם זה נכון, היא הולכת לחטוף ממני ומאסי כהוגן"

השיחה עם רותם סלע נפתחה בזמן שהכלב שלה ארצ'י חלף על פניה. "הוא לא במודעות לגזע שלו", היא צחקה והוסיפה: "הוא חושב שהוא רוטוויילר, כל הזמן שומר עליי. זכיתי במפעל הפיס של הכלבים, מתנה מטורפת מהיקום". אבל לא רק ארצ'י המגונן הוא מתנה גדולה עבור סלע, שמלבד היותה אחת השחקניות העסוקות בימים אלה - היא גם עתידה לפתוח עונה חדשה של "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" (פרק הבכורה בשלישי, 11 בנובמבר, אחרי החדשות, קשת 12). רגע לפני שתיכנס בפעם ה-12 לנעלי המנחה, סיפרה סלע בריאיון מיוחד ל-mako שצולם על סט הצילומים של המותג ITAY BRANDS, על ההתרגשות לקראת העונה החדשה: "יש לנו חבר'ה איכותיים וטובים, הולך להיות פגז".

אחרי שנתיים שצולמו בתקופת מלחמה מאתגרת, נראה שיש מקום לתקווה ורגיעה עד כמה שאפשר: "יש אווירה אחרת על הסט. אנחנו שמחים לראות שכל החטופים חוזרים ונושמים לרווחה, זה מרגש. אני רוצה לומר שחוזרים לשגרה מסוימת, אבל החדשות כאן הן טרלול. כל יום יש אירוע אחר". סלע הוסיפה: "החלום שלי הוא שנחזור לריב על שטויות. המהפכה המשפטית היא לא שטויות, אני חולמת שהחדשות ממש ייפתחו עם זה שיש כריש בחופי חדרה".

מה עוד מצפה לנו?

"העונה מתוקה וטובה, מלאה בכישרונות צעירים. המון זמרות מדהימות, גם זמרים, אבל הרבה זמרות. בכל עונה יש מתמודדים שאני יודעת שיגיעו לגמר, לא תמיד אני צודקת אבל מזהים יחסית מההתחלה מי הכוכבים. אנחנו עושים את זה כבר 12 שנה, כולנו השתפרנו בזיהוי".

אילו כישרונות זיהיתם לאורך השנים?

"כמעט כולם. מרגי עילף את כולנו, נטע ברזילי הייתה מדהימה כי כולם הבינו שיש בה משהו אחר, גם יובל (רפאל), עדן גולן גם. כולם היו חזק בהימורים שלנו".

אחרי שבשנה שעברה ישראל קטפה את המקום השני בתחרות השירה האירופית, כמעט מתבקש לשאוף השנה להגיע למקום הראשון. "יש לנו את הצוות הכי טוב", סלע אומרת,"אני פשוט יודעת שהשנה ננצח, זה יקרה. האנשים הכי מוכשרים ומקצועיים עוסקים בדבר, הם יודעים מה צריך באירוויזיון. רק צריך להמשיך להיות מפוקסים ולהפסיק להתמקד ברעשי רקע".