מינוס עידו מלכה: יובל רפאל באה לפרגן

בשלישי הקרוב חוזרת למסך "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון", ועשרות כשרונות ינסו את מזלם בדרך לתחרות השירה הגדולה באירופה. על מנת לחגוג את המאורע, הגיעו שופטי התוכנית, המנחה אסי עזר, העורך יואב צפיר וזוכת העונה שעברה יובל רפאל להרים ולייצג בהשקה נוצצת

לילך מרקוביץ'
יובל רפאל בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון"
יובל רפאל בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" | צילום: אורטל דהן זיו
בשלישי הקרוב עשרות כשרונות צבעוניים ינסו את מזלם על במת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026" במטרה ברורה אחת - לייצג את המדינה בתחרות השירה היוקרתית באירופה (פרק הבכורה אחרי החדשות, קשת 12). 

השופטים בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון"
השופטים בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" | צילום: אורטל דהן זיו

רגע לפני שהמסך שוב יעלה ומוזיקה תמלא את חלל הבית, הגיעו נבחרת השופטים, המנחה אסי עזר (ללא רותם סלע) ועורך התוכנית יואב צפיר להרים באירוע השקה חגיגי. 

אסי עזר בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון"
אסי עזר בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" | צילום: אורטל דהן זיו

גם יובל רפאל, זוכת העונה שעברה שהגיעה למקום השני באירוויזיון, הגיעה לכבד בנוכחותה ולהעביר את השרביט - מינוס בן הזוג עידו מלכה, שנמצא בימים אלו בחזרות לפסטיגל בו הוא מככב. אירוע ההשקה התקיים במרפסת ה-DININGS במלון נורמן תל אביב. 

קרן פלס בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון"
קרן פלס בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" | צילום: אורטל דהן זיו

 

עדן חסון בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון"
עדן חסון בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" | צילום: אורטל דהן זיו

המסע לבחירת הנציג הישראלי לאירוויזיון בוינה יוצא לדרך, ביום שלישי הקרוב, 11.11, בקשת 12. 

שירי מימון בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון"
שירי מימון בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" | צילום: אורטל דהן זיו

יואב צפיר בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון"
יואב צפיר בהשקת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" | צילום: אורטל דהן זיו

 

 

