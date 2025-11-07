מינוס עידו מלכה: יובל רפאל באה לפרגן
בשלישי הקרוב חוזרת למסך "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון", ועשרות כשרונות ינסו את מזלם בדרך לתחרות השירה הגדולה באירופה. על מנת לחגוג את המאורע, הגיעו שופטי התוכנית, המנחה אסי עזר, העורך יואב צפיר וזוכת העונה שעברה יובל רפאל להרים ולייצג בהשקה נוצצת
בשלישי הקרוב עשרות כשרונות צבעוניים ינסו את מזלם על במת "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026" במטרה ברורה אחת - לייצג את המדינה בתחרות השירה היוקרתית באירופה (פרק הבכורה אחרי החדשות, קשת 12).
רגע לפני שהמסך שוב יעלה ומוזיקה תמלא את חלל הבית, הגיעו נבחרת השופטים, המנחה אסי עזר (ללא רותם סלע) ועורך התוכנית יואב צפיר להרים באירוע השקה חגיגי.
גם יובל רפאל, זוכת העונה שעברה שהגיעה למקום השני באירוויזיון, הגיעה לכבד בנוכחותה ולהעביר את השרביט - מינוס בן הזוג עידו מלכה, שנמצא בימים אלו בחזרות לפסטיגל בו הוא מככב. אירוע ההשקה התקיים במרפסת ה-DININGS במלון נורמן תל אביב.
המסע לבחירת הנציג הישראלי לאירוויזיון בוינה יוצא לדרך, ביום שלישי הקרוב, 11.11, בקשת 12.