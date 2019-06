לא רק לוסי אהריש: קמפיין #צאו_לי_מהרחם צובר תאוצה

View this post on Instagram

״למה רק ילדה אחת??״ ״את תצטערי על זה״ ״את לא רוצה עוד אחד?את כבר בת 43״ ״חברה שלך בהריון לא עושה לך חשק??״ ״אמליה תגדל לבד??״ אין ראיון שלא שואלים אותי את השאלה הזאת. אין כמעט אדם שלא טורח לומר לי שאני עושה טעות ואני אתחרט. ההחלטה להביא ילדה אחד היא החלטה שלי.פרטית.שעשיתי בדעה צלולה.במודע.מתוך מקום מאוד שלם.הצורך של הסביבה לבקר את זה..לחטט לי בזה היא אובססיבית ופולשנית.בערך כמו בדיקה גניקולוגית. יש נשים שיולדות מלא ילדים.יש כאלה שלא מצליחות ועוברות דרך ארוכה וקשה כדי להגשים את החלום להביא ילד.יש נשים שלא רוצות בכלל.זה אישי.ופרטי ושלהן! אז הנה:אני.מיה דגן.ויש לי רק ילדה אחת.ואני לא מעוניינת בעוד אחת.ולא.זה לא עושה לי חשק.ואם אצטער על זה זה עיניין שלי.ואמליה בחיים לא תהיה לבד. אז בבקשה צאו לי מהרחם.שחררו את השחלה ותעזבו לי את הביציות.תודה מראש.. @lucyaharish #צאו_לי_מהרחם