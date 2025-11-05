איתמר מינמר נפצע בתאונת אופנוע: "קצת כאב, אני אהיה בסדר"
כתב חדשות 12 שנשוי ואב לשני בנים, עבר תאונת אופנוע קלה. ברצף סטורים שהעלה בחשבון הראה את הנזק שנגרם לכלי הרכב, והרגיע את העוקבים
כתב חדשות 12 איתמר מינמר נפצע בתאונת דרכים שעבר עם האופנוע שברשותו. ברצף סטורים שהעלה בחשבון האינסטגרם שלו מיד לאחר התאונה, הראה את הנזק שנגרם לאופנוע ואת הטיפול שעבר.
הכתב בן ה-34, שנשוי לאב לשני בנים, הרגיע את העוקבים המודאגים: "הדבקה של חתך, קצת כאב בלסת אבל אני אהיה בסדר. תודה לדואגים".
