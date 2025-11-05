כתב חדשות 12 איתמר מינמר נפצע בתאונת דרכים שעבר עם האופנוע שברשותו. ברצף סטורים שהעלה בחשבון האינסטגרם שלו מיד לאחר התאונה, הראה את הנזק שנגרם לאופנוע ואת הטיפול שעבר.