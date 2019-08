חתונה היא אירוע מלחיץ לכל הדעות, אז בטח כשמדובר בחתונה של אחת הדוגמניות המצליחות בארץ. בר זומר ובן זוגה אביב כהן, מנהלים זוגיות צמודה כבר חמש שנים ומשתדלים לשמור אותה רחוק מהאינסטגרם, בכל זאת, לא מערבבים ביזנס ופלז'ר. שבועיים לפני החתונה, הגיעו הזוג לראיון מאוהב במיוחד אצל אופירה וברקוביץ'. "אנחנו ממש מתרגשים וגם ממש לחוצים", שיתפה זומר, "התחלנו להיכנס להכנות האחרונות, וזה מטורף. לא האמנתי שאני אהיה כלה לחוצה, והוא בכלל". הזוג העיד על עצמו כי הם רבים הרבה, או כמו שהחתן לעתיד מתאר: "יש כמה רגעים שלווים, הרוב זה טירוף". אז אולי עדיף לא להיפגש?

זומר: "אמרתי לו 'אביב, בוא נפריד כוחות כמה ימים'".

כהן: "היא רצתה, אבל זה לא קצת עתיק? שלושה ימים לא לראות אחד את השניה".

זומר: "אבל זה קשה, אי אפשר. עדיף שנפריד ולא נתקשר, קצת שקט". View this post on Instagram Trash the dress be like @aviv__cohen #magnumtlv A post shared by Bar Zomer (@barzomer) on Jul 30, 2019 at 6:34am PDT כמו רוב הדוגמניות היום, עמוד האינסטגרם של זומר מטופח ומתוחזק כמו שצריך. למרות השיתוף המתמיד, נדיר שתראו את פרצופו של בעלה לעתיד מרוח על הפיד. "זאת הייתה החלטה משותפת", הסביר כהן. "האינסטגרם זה קצת יותר ביזנס, הבנו את זה בשנים האחרונות". כמה קשה לך כשהיא מצטלמת ככה?

כהן: "כל הזמן זוקפים לזכותי שאני לא מקנא, אבל היא פשוט לא נותנת לי את המקום הזה. אין על מה, יש לי אפס חשש".

זומר: "הוא בן הזוג הכי מפרגן ותומך בעולם. אני התחלתי בעולם הזה בזכותו. הוא מלווה אותי בכל דבר, דוחף אותי. אני מתייעצת איתו על הכל, אין החלטה שלא מתקבלת ביחד. הכל פתוח וגלוי". אז רגע לפני, הזוג מנסה לסגור עוד כמה דברים אחרונים, להרגע ולשחרר קצת את הריבים. ברקוביץ' אמנם לא הצליח להתחמק מהחתונה, אבל אנחנו כבר יודעים כמה יפה לו טוקסידו. לנו נשאר רק לאחל המון מזל טוב. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן