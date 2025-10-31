שבוע האופנה של תל אביב התקיים בימים האחרונים, ובין הצועדים והצועדות על המסלול נמנה גם יוצר התוכן עדן דניאל גבאי - שלבש שמלה ונעלי עקב בתצוגה של המעצב אור יניב. הבחירה האמיצה קיבלה שלל תגובות ברשת, ביניהן גם טוקבקים פוגעניים לא מעטים עליהם סיפר משפיען הרשת היום (שישי) לגלית גוטמן ואילנית לוי: "ראיתי את התגובות והזדעזעתי. אני מודה שלא הייתי רגיל לזה".

"זו הפעם הראשונה שקיבלתי תגובות כל כך חמורות", אמר דניאל גבאי והוסיף: "אמרו לי בחיים 'הומו' ו'קוקסינל', אבל עדיין לא איחלו לי מחלות. אמרו שההורים שלי צריכים לכלוא אותי במרתף, שאבא שלי ירצח אותי. אלו אמירות שלא נופלות ממחבלים בעיניי, עברייני מקלדת". אחרי שטולטל מההערות שהושלכו לעברו, העלה יוצר התוכן סטורי חשוף ובו בכה מול המצלמה. הווידוי הגלוי הביא איתו דווקא תגובות חומלות יותר: "אחרי שבכיתי כל החמודים באו, הרגשתי שאני צריך אהבה".

גם דניאל גבאי הוא בסוף איש כמו כולנו: "אחרי שבכיתי רצתי לאמא שלי הביתה, לקחתי הכל מאוד קשה. הדברים לא נגמרו שם, גם אחרי הבכי אמרו לי שטוב שאני בוכה, ולהתחרט על המעשים שלי. שהגאולה לא מגיעה בגללי. כאב לי ממש". גם כשהיה ילד בארון, הוא סיפר שלא נתקל בשנאה בתדרים כאלו: "זה היה השיא הכי קשה שעברתי בחברה. לא הייתי ילד שעבר חרמות, תמיד נידיתי את עצמי כדי שלא ידברו עליי".

יוצר התוכן התפרסם בין היתר בשל חיקויים וליפ-סינקים שהוא עושה, גם בדמויות נשים: "הרגשתי שהיחס כלפיי צבוע. כשאני מתחפש לנשים זה מצחיק, אבל כשאני צועד כאב לכם. פתאום כשזה לא מבדר אתכם, מאחלים לי מוות. לא הייתה לי בעיה שיעירו נקודתית על השמלה, הפאה או האיפור אבל זה לא מה שקרה".