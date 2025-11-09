עוז זהבי תוקף: "לא אוהב שכותבים עליי 'נרקומן'. אתבע את כולם"
בסטורי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו התייחס השחקן לביקורת שקיבל על סרטונים שהעלה לרשתות החברתיות לאחרונה. "אני לא מנסה להיראות מושלם, אני לא משתמש בפילטרים. אני בא הכי אמיתי - בתפקידי המשחק וברשתות", כתב השחקן
"צריך להיזהר מ'המושלמים'. אני בא אמיתי": בסטורי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו אמש (שבת) התייחס השחקן עוז זהבי, שמככב בימים אלו בדרמה "נוטוק" שמשודרת בקשת 12, לתגובות שקיבל על סרטונים שהעלה לרשתות החברתיות והדגיש: "עם כל הכבוד לחופש הביטוי, אני ממש לא אוהב שכותבים עליי 'נרקומן'".
"אני מזכיר לכל מי שמשתמש בביטוי הזה ביחס אליי שיש דבר כזה לשון הרע וכל מי שכתב את זה אצלי או בפרופילים אחרים חשוף כרגע לתביעה", המשיך. "המצב המדאיג באמת הוא שיש כאלה שחושבים שכל מי ששר למצלמה ללא עקבות (הטעות במקור), עם קצת אבנית בשיניים, איבד את זה".
זהבי הדגיש כי הוא לא מעלה תכנים לרשתות במטרה להרשים: "אני לא מנסה להיראות מושלם, אני לא משתמש בפילטרים, אני בא אליכם הכי אמיתי. ככה עשיתי בתפקידי המשחק וככה אני עושה כיוצר וברשתות. אם תסתכלו היטב תבינו שזו האמירה שלי, התוכן, אמת, ורק אמת. זה הזוי בעיניכם? אתם באמת חייבים לעשות שאכטה דחוף. שבת שלום. הכי בריאים הם אלה שחושפים את הפצע. זה 'המושלמים' שצריך להיזהר מהם".