עוז זהבי תוקף: "לא אוהב שכותבים עליי 'נרקומן'. אתבע את כולם"

"צריך להיזהר מ'המושלמים'. אני בא אמיתי": בסטורי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו אמש (שבת) התייחס השחקן עוז זהבי, שמככב בימים אלו בדרמה "נוטוק" שמשודרת בקשת 12, לתגובות שקיבל על סרטונים שהעלה לרשתות החברתיות והדגיש: "עם כל הכבוד לחופש הביטוי, אני ממש לא אוהב שכותבים עליי 'נרקומן'".

"אני מזכיר לכל מי שמשתמש בביטוי הזה ביחס אליי שיש דבר כזה לשון הרע וכל מי שכתב את זה אצלי או בפרופילים אחרים חשוף כרגע לתביעה", המשיך. "המצב המדאיג באמת הוא שיש כאלה שחושבים שכל מי ששר למצלמה ללא עקבות (הטעות במקור), עם קצת אבנית בשיניים, איבד את זה".