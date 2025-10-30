חמש שנים אחרי שחיפשה אהבה על המסך בריאליטי "אהבה חדשה", נועה כסיף חושפת כי אתמול (רביעי) היא ילדה את בתה הבכורה, שאותה בחרה להביא לבד מתרומת ביצית וזרע. בפוסט מרגש ששיתפה בחשבון האינסטגרם שלה תחת הכותרת "הלביאה הלוחמת – מהדורת אוקטובר 2025", בישרה כסיף על הלידה.

על רקע תמונות של כסיף עם בתה הבכורה על מיטת בית החולים, כתבה האם הטרייה: "8:00 בבוקר ירידת מים

9:00 התחלה של צירים, 12:00 הגעה למיון יולדות, 12:05 מותק את בפתיחה מלאה, 12:22 במשקל 2.940 ק"ג 29/10/25, באה לעולם הלביאה הקטנה הלוחמת".





כסיף, שכיכבה בעונה הראשונה של תוכנית הריאליטי, חשפה כבר לפני מספר חודשים כי ההיריון הגיע לאחר תרומת זרע וביצית כשאמרה בזמנו: "22 שנה אני חולמת לצרוח לעולם רגע כזה. אני נושקת ל-39. יותר ממה שרציתי זוגיות, רציתי ילד, וכפי שהבנו, זוגיות לא עבדה. בשלוש השנים האחרונות הכנתי את הגוף מבחינה הורמונלית כדי שהאופציה הזו כן תקרה. בסופו של דבר מה שקרה, זה שאזרתי אומץ ועשיתי בירור על תרומת ביצית, שזה בעצם המכשול הראשון להיכנס להיריון מבחינתי".

עוד הוסיפה אז: "אני ממש לא בזוגיות, אני לבד. אני רוצה להיות בזוגיות, אבל עשיתי את הבחירה שלי לעשות ילד לבד בעולם. תרומת זרע ותרומת ביצית".