"לביאה לוחמת": נועה כסיף הביאה לעולם בת מתרומת זרע וביצית
חמש שנים אחרי שחיפשה אהבה בריאליטי "אהבה חדשה", כוכבת העונה הראשונה הפכה לאמא: "יותר ממה שרציתי זוגיות, רציתי ילד", אמרה בעבר כשבישרה על ההחלטה להרות לבד. כעת היא חושפת תמונה מרגשת מבית החולים ומבשרת שבתה הגיעה לעולם. "במשקל 2.940 ק"ג באה לעולם הלביאה הקטנה"
חמש שנים אחרי שחיפשה אהבה על המסך בריאליטי "אהבה חדשה", נועה כסיף חושפת כי אתמול (רביעי) היא ילדה את בתה הבכורה, שאותה בחרה להביא לבד מתרומת ביצית וזרע. בפוסט מרגש ששיתפה בחשבון האינסטגרם שלה תחת הכותרת "הלביאה הלוחמת – מהדורת אוקטובר 2025", בישרה כסיף על הלידה.
על רקע תמונות של כסיף עם בתה הבכורה על מיטת בית החולים, כתבה האם הטרייה: "8:00 בבוקר ירידת מים
9:00 התחלה של צירים, 12:00 הגעה למיון יולדות, 12:05 מותק את בפתיחה מלאה, 12:22 במשקל 2.940 ק"ג 29/10/25, באה לעולם הלביאה הקטנה הלוחמת".
כסיף, שכיכבה בעונה הראשונה של תוכנית הריאליטי, חשפה כבר לפני מספר חודשים כי ההיריון הגיע לאחר תרומת זרע וביצית כשאמרה בזמנו: "22 שנה אני חולמת לצרוח לעולם רגע כזה. אני נושקת ל-39. יותר ממה שרציתי זוגיות, רציתי ילד, וכפי שהבנו, זוגיות לא עבדה. בשלוש השנים האחרונות הכנתי את הגוף מבחינה הורמונלית כדי שהאופציה הזו כן תקרה. בסופו של דבר מה שקרה, זה שאזרתי אומץ ועשיתי בירור על תרומת ביצית, שזה בעצם המכשול הראשון להיכנס להיריון מבחינתי".
עוד הוסיפה אז: "אני ממש לא בזוגיות, אני לבד. אני רוצה להיות בזוגיות, אבל עשיתי את הבחירה שלי לעשות ילד לבד בעולם. תרומת זרע ותרומת ביצית".
בשיחה הבוקר (חמישי) עם mako סלבס אמרה כסיף: "בכל מה שקשור לזוגיות הלב שלי פצוע וסדוק, נפצעתי מכל כיוון. צעירה אני לא, והסיפור שלי הוא מורכב יחסית. זאת תרומה כפולה, גם זרע וגם ביצית. זאת ההחלטה הכי טובה שעשיתי. אהבה יכולה להגיע גם תוך כדי". בשעה טובה!