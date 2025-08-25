"סבלתי מכאבים חזקים": דניאל גרינברג התאשפזה בביה"ח לאחר שחשה ברע
המשפיענית נאלצה להתאשפז בבית החולים לאחר שחשה ברע וסבלה מכאבי בטן חזקים לדבריה. כעת היא משתפת בהשתלשלות האירועים ומסבירה מה קרה. "סבלתי כל הלילה. עשו לי בדיקות דם, רנטגן, סי-טי, מה לא"
בזמן שמיאל ורון, שני ילדיה של דניאל גרינברג, נמצאים בחופשה עם אבא אייל גולן והבייביסיטר המפורסמת מאיה זיו - הכוכבת שיתפה אתמול (ראשון) בעמוד האינסטגרם שלה תמונה מלחיצה שבה היא נראית שוכבת על מיטת בית חולים עם עירוי בידה.
המשפיענית ויוצאת הריאליטי לא הרחיבה על סיבת האשפוז, ורק כתבה לעוקבות שלה: "אחלה ראשון. לדעתכן זה בגלל שמיאל ורון רחוקים ממני? לא יודעת להסביר מה קורה". זמן קצר לאחר מכן גרינברג הסבירה מדוע התאשפזה - ומיהרה להרגיע.
"היו לי כאבים חזקים ממש בבטן העליונה מצד ימין. סבלתי אתמול כל הלילה", כתבה בסטורי. "אני הכי לא מאלה שרצות לרופא וגם לא לוקחת כדורים, אבל זה היה נוראי וחששו מאבנים בכיס מרה. עשו לי בדיקות דם, רנטגן, סי-טי, מה לא. הכל תקין ברוך השם". רק בריאות.