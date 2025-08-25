"סבלתי מכאבים חזקים": דניאל גרינברג התאשפזה בביה"ח לאחר שחשה ברע

בזמן שמיאל ורון, שני ילדיה של דניאל גרינברג, נמצאים בחופשה עם אבא אייל גולן והבייביסיטר המפורסמת מאיה זיו - הכוכבת שיתפה אתמול (ראשון) בעמוד האינסטגרם שלה תמונה מלחיצה שבה היא נראית שוכבת על מיטת בית חולים עם עירוי בידה.

המשפיענית ויוצאת הריאליטי לא הרחיבה על סיבת האשפוז, ורק כתבה לעוקבות שלה: "אחלה ראשון. לדעתכן זה בגלל שמיאל ורון רחוקים ממני? לא יודעת להסביר מה קורה". זמן קצר לאחר מכן גרינברג הסבירה מדוע התאשפזה - ומיהרה להרגיע.

צילום: instagram

צילום: instagram