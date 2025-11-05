עם עומר אדם וכל האקסיות: אביב גפן חגג לאשתו במסיבת ענק
אביב גפן חגג יום הולדת 40 לאשתו ואם בנו שרון קאופמן, ורשימת האורחים שהגיעו לחגיגה הצליחה להפתיע גם אותנו. בין אורחים כמו עומר אדם ודניאל עמית, נכחו גם שתי האקסיות המפורסמות של גפן, אילנה ברקוביץ' ושני פרידן, שהראו שאפשר להיות בקשר טוב למרות שבמישור הרומנטי זה פחות הסתדר בעבר
אמש (שלישי) אביב גפן חגג יום הולדת 40 לאשתו שרון קאופמן במסיבה עטורת סלבס שנערכה בחצר ביתם. עשרה חודשים אחרי לידת בנם המשותף, הזמר החליט להרים אירוע מושקע לאשתו עם כמה אורחים מפתיעים. את החגיגות גפן שיתף בעמוד האינסטגרם שלו והראה לכולנו איך חוגגים יום הולדת עגול.
בתמונות נראו מכרים ומכרות רבים של גפן ושרון שהגיעו לחגוג את המאורע. מי שהצליחו להפתיע בנוכחותן היו האקסיות המיתולוגיות, אילנה ברקוביץ', שלה גפן היה נשוי בשנות ה-90. גם גרושתו ואם ילדיו שני פרידן באה להרים לאשתו הנוכחית של האקס.
החברה הטובה דניאל עמית נכחה באירוע ללא בת הזוג אמילי דמארי שנמצאת כרגע בחו"ל. עוד הפתיע בנוכחותו היה עומר אדם, שבשלב כיבוי הנרות על העוגה לחץ על גפן לשאת נאום. גפן נענה לבקשה ובירך את אשתו. "שרון היא החיים שלי. אני חולה עליה, היא אהבת חיי", אביב אמר ולאחר מכן השניים התנשקו מול האורחים שמחאו כפיים. פרצופים מוכרים נוספים שחגגו עם שרון הם אורית שחף וטום פטובר מ"היהודים".
באוקטובר 2022 גפן ופרידן בישרו על פרידה אחרי 23 שנות זוגיות, מתוכן 17 שנות נישואים. כשנה לאחר מכן, בדצמבר 2023 קאופמן וגפן החלו לצאת, ופחות משנה לאחר מכן בישרו על היריון. השניים נישאו כששרון עם בטן הריונית, ובינואר השנה הביאו לעולם בן משותף.