עם עומר אדם וכל האקסיות: אביב גפן חגג לאשתו במסיבת ענק

אמש (שלישי) אביב גפן חגג יום הולדת 40 לאשתו שרון קאופמן במסיבה עטורת סלבס שנערכה בחצר ביתם. עשרה חודשים אחרי לידת בנם המשותף, הזמר החליט להרים אירוע מושקע לאשתו עם כמה אורחים מפתיעים. את החגיגות גפן שיתף בעמוד האינסטגרם שלו והראה לכולנו איך חוגגים יום הולדת עגול.

בתמונות נראו מכרים ומכרות רבים של גפן ושרון שהגיעו לחגוג את המאורע. מי שהצליחו להפתיע בנוכחותן היו האקסיות המיתולוגיות, אילנה ברקוביץ', שלה גפן היה נשוי בשנות ה-90. גם גרושתו ואם ילדיו שני פרידן באה להרים לאשתו הנוכחית של האקס.

מפרגנת. אילנה ברקוביץ' ושרון קאופמן | צילום: instagram

החברה הטובה דניאל עמית נכחה באירוע ללא בת הזוג אמילי דמארי שנמצאת כרגע בחו"ל. עוד הפתיע בנוכחותו היה עומר אדם, שבשלב כיבוי הנרות על העוגה לחץ על גפן לשאת נאום. גפן נענה לבקשה ובירך את אשתו. "שרון היא החיים שלי. אני חולה עליה, היא אהבת חיי", אביב אמר ולאחר מכן השניים התנשקו מול האורחים שמחאו כפיים. פרצופים מוכרים נוספים שחגגו עם שרון הם אורית שחף וטום פטובר מ"היהודים".

מתוקים. אביב גפן ושרון קאופמן | צילום: instagram

חלק מהמשפחה. אביב ודילן עם דניאל עמית | צילום: instagram