הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, השיק את ספרו "משדר מלחמה" המתעד את חוויותיו ככתב צבאי בעת מלחמת "חרבות ברזל". את ההשקה אירחה החברה אופירה אסייג בביתה שבצפון תל אביב.

לאירוע הגיעו כל אנשי הביצה החדשותית: דני קושמרו, יעל אודם, חיים אתגר, עודד בן-עמי, דנה ויס, משה נוסבאום, יונה לייבזון, ניב רסקין וגם החברה הטובה של המארחת, לאה שנירר.

על החלק האומנותי הופקד משה כורסיה והופיע עם שיריו "לא יהיו פה מלחמות" ו"רוקד עם הפחד". מי שנוכחותם הייתה חסרה באירוע היו ירון אברהם, יונית לוי ועמליה דואק.