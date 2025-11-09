mako
סלבסמקומי

כולם הגיעו: המסיבה של אנשי החדשות בבית של אופירה אסייג

כשניר דבורי משיק ספר, כל פאנל החדשות יבואו ולפרגן. עיתונאים, מגישים ואנשי תקשורת התייצבו בהשקה היוקרתית שנערכה בביתה של לא אחרת מאופירה אסייג בצפון תל אביב

לילך מרקוביץ'
לילך מרקוביץ'
אופירה אסייג, דני קושמרו, דנה ויס באירוע השקת הספר של ניר דבורי
צילום: אור גפן, יח"צ
הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, השיק את ספרו "משדר מלחמה" המתעד את חוויותיו ככתב צבאי בעת מלחמת "חרבות ברזל". את ההשקה אירחה החברה אופירה אסייג בביתה שבצפון תל אביב. 

לאירוע הגיעו כל אנשי הביצה החדשותית: דני קושמרו, יעל אודם, חיים אתגר, עודד בן-עמי, דנה ויס, משה נוסבאום, יונה לייבזון, ניב רסקין וגם החברה הטובה של המארחת, לאה שנירר. 

דני קושמרו, יעל אודם וחיים אתגר - בהשקת ספרו של ניר דבורי
באו לחגוג: דני קושמרו, יעל אודם וחיים אתגר | צילום: אור גפן, יח"צ
עודד בן עמי, ניר דבורי, משה נוסבאום באירוע השקת הספר של ניר דבורי
ניר דבורי, משה נוסבאום ועודד בן-עמי | צילום: אור גפן, יח"צ
יונה לייבזון באירוע השקת הספר של ניר דבורי
יונה לייבזון | צילום: אור גפן, יח"צ
ניב רסקין, ניר דבורי באירוע השקת הספר שלו
ניב רסקין וניר דבורי | צילום: אור גפן, יח"צ
לאה שנירר באירוע השקת הספר של ניר דבורי
לאה שנירר בהשקה | צילום: אור גפן, יח"צ
אופירה אסייג, גדעון אוקו, באירוע השקת הספר של ניר דבורי
אופירה אסייג וגדעון אוקו | צילום: אור גפן, יח"צ
דנה ויס באירוע השקת הספר של ניר דבורי
דנה ויס וניר דבורי | צילום: אור גפן, יח"צ
על החלק האומנותי הופקד משה כורסיה והופיע עם שיריו "לא יהיו פה מלחמות" ו"רוקד עם הפחד". מי שנוכחותם הייתה חסרה באירוע היו ירון אברהם, יונית לוי ועמליה דואק.

משה כורסיה בהשקה של ספרו של ניר דבורי
משה כורסיה מופיע בהשקה | צילום: אור גפן, יח"צ

 

