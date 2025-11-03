אילנית לוי חושפת: "עשיתי בדיקה ואני במעקב. זה הציל לי את החיים"
בשבוע שעבר השתתפה לוי בשבוע האופנה בתל אביב בתצוגה מיוחדת להעלאת המודעות לסרטן השחלות ולגן ה-BRCA. בתוכנית "גלית ואילנית", שאותה היא מגישה לצד גלית גוטמן, חשפה את הבדיקה שעשתה, סיפרה על העמותה שעומדת מאחורי התצוגה - וקראה: "לכו להיבדק, זה יכול להציל את החיים שלכם"
"זו בדיקה שהצילה את חיי": שבוע האופנה חזר בשבוע שעבר לתל אביב, אחרי שבשנה שעברה הוא לא התקיים בגלל המלחמה בעזה. מי שצעדה שם הייתה מלכת היופי בדימוס אילנית לוי - והיא עשתה זאת למען מטרה חשובה במיוחד. "השתתפתי בתצוגה להעלאת מודעות לסרטן השחלות ולגן ה-BRCA, זו תצוגה שהייתה בשיתוף עמותת 'הבית של בר' שתומכת בנשים שחולות בסרטן", סיפרה בסוף השבוע בתוכנית "גלית ואילנית".
לוי שיתפה כי היא נדבקה בעצמה וקראה לאחרות להיבדק גם כן. "השבוע פורסם על תקלה שהייתה בבדיקות שנועדו לבדוק אם נשים נשאיות של הגן. גם אני עשיתי בדיקה, אני במעקב ולי זה הציל את החיים. זו בדיקה שכנראה הצילה את חיי. לכו תיבדקו, זה יכול להציל את החיים שלכם".
"המדינה מקצצת השנה מאה מיליון שקלים מהתקציב של סל הבריאות, יש פחות כסף גם לטיפולים בנשים שחולות בסרטן. בחדשות כל הזמן מדברים על נתונים, מספרים, מאחורי כל אלו עומדות נשים אמיתיות שבעבורן מדובר בחיים ומוות", הדגישה. "הסלוגן 'הזמן אוזל' הוא אמיתי. העמותה מנהלת מאבק כדי להכניס עוד טיפולים מצילי חיים לסל הבריאות וזה לא רק סיסמה, זה אנשים שאפשר לעזור להציל אותם".
גוטמן שישבה לצידה שיתפה על עמותת "הבית של בר". "זה פרויקט מדהים כי בר איבדה את אמא שלה לסרטן השחלות. מאז היא תומכת בנשים בצורה מעוררת השראה, פשוט מדהים", אמרה וחתמה: "לכו להיבדק".