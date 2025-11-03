אילנית לוי חושפת: "עשיתי בדיקה ואני במעקב. זה הציל לי את החיים"

"זו בדיקה שהצילה את חיי": שבוע האופנה חזר בשבוע שעבר לתל אביב, אחרי שבשנה שעברה הוא לא התקיים בגלל המלחמה בעזה. מי שצעדה שם הייתה מלכת היופי בדימוס אילנית לוי - והיא עשתה זאת למען מטרה חשובה במיוחד. "השתתפתי בתצוגה להעלאת מודעות לסרטן השחלות ולגן ה-BRCA, זו תצוגה שהייתה בשיתוף עמותת 'הבית של בר' שתומכת בנשים שחולות בסרטן", סיפרה בסוף השבוע בתוכנית "גלית ואילנית".

לוי שיתפה כי היא נדבקה בעצמה וקראה לאחרות להיבדק גם כן. "השבוע פורסם על תקלה שהייתה בבדיקות שנועדו לבדוק אם נשים נשאיות של הגן. גם אני עשיתי בדיקה, אני במעקב ולי זה הציל את החיים. זו בדיקה שכנראה הצילה את חיי. לכו תיבדקו, זה יכול להציל את החיים שלכם".

"המדינה מקצצת השנה מאה מיליון שקלים מהתקציב של סל הבריאות, יש פחות כסף גם לטיפולים בנשים שחולות בסרטן. בחדשות כל הזמן מדברים על נתונים, מספרים, מאחורי כל אלו עומדות נשים אמיתיות שבעבורן מדובר בחיים ומוות", הדגישה. "הסלוגן 'הזמן אוזל' הוא אמיתי. העמותה מנהלת מאבק כדי להכניס עוד טיפולים מצילי חיים לסל הבריאות וזה לא רק סיסמה, זה אנשים שאפשר לעזור להציל אותם".