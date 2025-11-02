נהיה לנו חם: שיתוף הפעולה בין רותם סלע לאסף גרניט

פרסום ראשון: מעבר להיותו שף מצליח עם מסעדות בכל העולם, זה לא סוד שאסף גרניט מחזיק בסטייל חד-פעמי, והנה הגיעה ההזדמנות שלו להראות זאת על שלטי חוצות.

ל-mako סלבס נודע כי גרניט נבחר להיות הפרזנטור של מותג האופנה ITAY BRANDS, וכי הוא מצטרף לפרזנטורית הקיימת והלא פחות לוהטת, השחקנית והמגישה רותם סלע. סלע משמשת כפרזנטורית של המותג כבר מיוני האחרון, וכעת גרניט מצטרף למותג כשחקן חיזוק.

אסף גרניט | צילום: אינסטגרם, chefgranit



