נהיה לנו חם: שיתוף הפעולה בין רותם סלע לאסף גרניט
ל-mako סלבס נודע כי השף המצליח מצטרף לרותם סלע כפרזנטור למותג האופנה ITAY BRANDS. סלע, שמשמשת כפרזנטורית של המותג מיוני האחרון, תקבל את גרניט כשחקן חיזוק. אנחנו כבר לא יכולים לחכות לקמפיין הראשון בכיכובם. פרסום ראשון
פרסום ראשון: מעבר להיותו שף מצליח עם מסעדות בכל העולם, זה לא סוד שאסף גרניט מחזיק בסטייל חד-פעמי, והנה הגיעה ההזדמנות שלו להראות זאת על שלטי חוצות.
ל-mako סלבס נודע כי גרניט נבחר להיות הפרזנטור של מותג האופנה ITAY BRANDS, וכי הוא מצטרף לפרזנטורית הקיימת והלא פחות לוהטת, השחקנית והמגישה רותם סלע. סלע משמשת כפרזנטורית של המותג כבר מיוני האחרון, וכעת גרניט מצטרף למותג כשחקן חיזוק.
מאסף גרניט נמסר בתגובה: "אני שמח להתחיל לעבוד עם ITAY BRANDS, מותג עם סטייל מדויק, חדות ואופי ייחודי. מדובר בבגדים שמלווים אותי ביום-יום, בעבודה ובנסיעות עסקים, ומגדירים מחדש אופנה עם נוכחות שלא דורשת מאמץ".