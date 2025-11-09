רגע לפני החתונה: החינה של נועה קירל ודניאל פרץ

החגיגות התחילו: יומיים לפני החתונה הגדולה נועה קירל ודניאל פרץ פותחים את החגיגות באירוע חינה והפרשת חלה. בניגוד לשני אירועי החתונה הנפרדים שיקרו בימי שלישי ורביעי, האירוע הזה הרבה יותר מצומצם וצנוע.

קירל ופרץ הרימו אירוע חינה אינטימי במיוחד בביתם של הוריה של קירל עם 50 אורחים בלבד. תחילה הגיעו הבנות לטקס הפרשת החלה ולאחר מכן הצטרפו פרץ והבנים לחגיגות החינה, כשעל הרקדת הרחבה הייתה אחראית הדיג'יי אפרת נעמן. הכוכבת מצדה הגיעה, כמיטב המסורת - אחרי שכבר הספיקה לטבול במקווה קודם למאורע.

מברוק | צילום: אינסטגרם

קורנים | צילום: אינסטגרם

את ההכנות לחינה עשו קירל ופרץ בכלל בחו"ל. שניהם שהו יחד בהמבורג, שם משחק פרץ כשוער הקבוצה, ונחתו בחזרה בישראל רק הבוקר (ראשון), היישר לאיפור, שיער והתלבושות המסורתיות שעליהן אמונה כנרת חינה.

צילום: אינסטגרם