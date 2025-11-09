רגע לפני החתונה: החינה של נועה קירל ודניאל פרץ
הפאוור-קאפל פתח את אירועי החתונה בחגיגת חינה והפרשת חלה בביתם של הוריה של נועה בתל אביב. השניים, שנחתו רק הבוקר מהמבורג, שם משחק פרץ, הגיעו היישר להכנות לאירוע ונראה שהם לגמרי מוכנים לחופה
החגיגות התחילו: יומיים לפני החתונה הגדולה נועה קירל ודניאל פרץ פותחים את החגיגות באירוע חינה והפרשת חלה. בניגוד לשני אירועי החתונה הנפרדים שיקרו בימי שלישי ורביעי, האירוע הזה הרבה יותר מצומצם וצנוע.
קירל ופרץ הרימו אירוע חינה אינטימי במיוחד בביתם של הוריה של קירל עם 50 אורחים בלבד. תחילה הגיעו הבנות לטקס הפרשת החלה ולאחר מכן הצטרפו פרץ והבנים לחגיגות החינה, כשעל הרקדת הרחבה הייתה אחראית הדיג'יי אפרת נעמן. הכוכבת מצדה הגיעה, כמיטב המסורת - אחרי שכבר הספיקה לטבול במקווה קודם למאורע.
את ההכנות לחינה עשו קירל ופרץ בכלל בחו"ל. שניהם שהו יחד בהמבורג, שם משחק פרץ כשוער הקבוצה, ונחתו בחזרה בישראל רק הבוקר (ראשון), היישר לאיפור, שיער והתלבושות המסורתיות שעליהן אמונה כנרת חינה.
כזכור, בימים שלישי ורביעי יתקיימו שני אירועי החתונה של השניים. ביום שלישי יתקיים אירוע מצומצם יותר עם משפחה וחברים קרובים באולם "בית על הים" בתל אביב, ללא ילדים וללא ניידים. ביום רביעי תצא לדרך הפקת הענק האמיתית שתכלול כאלף מוזמנים, ביניהם המשפחות, החברים ואנשי תעשייה רבים.