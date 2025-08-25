"לא ברחנו, בחרנו לעזוב": יעקב בוזגלו מגיב לשמועות סביב עזיבת הארץ

לפני כשבוע משפחת בוזגלו התייצבה בהרכב מלא בנתב"ג וליוותה את הורי המשפחה, יעקב וחני בוזגלו, כשהם עם תשע מזוודות ענקיות בדרך להתחיל את החיים בפורטוגל. מאז רצו שמועות בנוגע לסיבת העזיבה, אך הזוג בוזגלו לא הסביר מאיפה נבעה ההחלטה. כעת יעקב שם סוף לשמועות ומשתף מה גרם להם להיפרד מהמשפחה שנשארה בארץ - ולעבור למדינה אחרת.

"בארץ שלנו - הכול הפוך. הנגנבים מתביישים מהגנבים. הישרים מרכינים ראש והנוכלים חוגגים", כתב בוזגלו והמשיך, "הילדים אמורים לפרוש כנפיים, אבל אצלנו דווקא אנחנו, ההורים, פורשים. בגילנו המופלג, עם הרבה אהבה למשפחה, לעם הזה ולארץ הזאת קיבלנו החלטה. לעזוב. לא בורחים - בוחרים", כתב במפורשות לכל מי שחשב שהייתה להם סיבה לברוח.

בוזגלו המשיך ופירט מה הכריע בהחלטה: "יש לנו הרבה סיבות. רובן כואבות, חלקן מלאות תקווה - החטופים עדיין שם, במנהרות. חיילים נהרגים מדי יום. והמדינה שאני אוהב מתפוררת מבפנים: בטחונית, כלכלית, מדינית, חינוכית, תחבורתית, משפטית. קשה לישון בלילה. הלב דואב. הראש מוטרד. אנחנו בוחרים שקט. אנחנו בוחרים מרחב ליצירה. אנחנו בוחרים חיים שפויים. אנחנו בוחרים עתיד אחר אולי גם בשביל הילדים והנכדים שלנו. אנחנו בטוחים שאתם תבואו אלינו והרבה המשך יבוא. מבטיח".