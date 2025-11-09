יומיים לפני החתונה: כך תפסנו את נועה קירל
ההכנות בעיצומן: יומיים לפני החתונה האינטימית ושלושה ימים לאירוע הגדול יותר, קירל נצפתה מגיעה לסטודיו של מעצבת-העל ענבל דרור בתל-אביב מלווה באמה. על אף שהגדירה את עצמה כ"ברדייזילה", הכלה נראית רגועה מתמיד
רק שלושה ימים נותרו עד לחתונת השנה של נועה קירל ודניאל פרץ, והכלה העתידית נראית עסוקה מתמיד: קירל, שהכתירה את עצמה בהודעת חתונתה כ"הבריידזילה", נצפתה יחד עם אמה אילנה ועם מעצבת שמלות הכלה ענבל דרור מחוץ לסטודיו שלה בתל-אביב.
בריאיון שקיימנו עם קירל בפרמיירה לסדרת הדוקו-ריאליטי החדשה בכיכובה "אני נועה קירל" שתעלה לאוויר הערב (ראשון) וסיפרה על ההכנות לקראת האירוע: "זה כבר לא קליל, זה בריידזילה קצת אבל עוד לא איבדתי את זה".
ענבל דרור, שמעצבת לקירל את אחת מהשמלות של קירל לחתונה, היא אחת ממעצבות שמלות הכלה הבולטות בארץ ובעולם. לאורך הקריירה שלה עיצבה שמלות לביונסה וג'ניפר לופז. אבל היא לא לבד במשימה: קירל צפויה להחליף בחתונתה לא פחות מחמש שמלות (!) כששתיים מהן בעיצובו של אלון ליבנה.
אם לשפוט לפי התמונות, נועה נראית רגועה ונינוחה במיוחד. מאחלות לה לשמר את האנרגיות האלו עד ליום הגדול.