לאור יום: הקורקינט של הקומיקאי נגנב - כך זה הסתיים

צוות אופנוענים של תחנת לב תל-אביב במרחב ירקון עצרו היום (חמישי) בשעות הצהריים חשוד בשעת מעשה לאחר שעל פי החשד גנב קורקינט של הקומיקאי אבי נוסבאום באזור אבן גבירול.

החשוד, בן 27 תושב כרמיאל, נעצר ולאחר ניסיון לאתר את בעליו של הקורקינט על פי מספר לוחית זיהוי, התברר כי מדובר בקורקינט של נוסבאום.