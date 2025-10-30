mako
לאור יום: הקורקינט של הקומיקאי נגנב - כך זה הסתיים

כוחות משטרה עצרו מוקדם יותר היום בחור בשנות ה-20 לחייו, תושב כרמיאל, שעל פי החשד גנב את הקורקינט של אבי נוסבאום באזור אבן-גבירול בעיר תל אביב. הקורקינט חזר לידיו של נוסבאום, ובמקביל העצור הועבר לחקירה בתחנת לב תל-אביב

לילך מרקוביץ'
אבי נוסבאום והקורקינט שנגנב
צילום: instagram
צוות אופנוענים של תחנת לב תל-אביב במרחב ירקון עצרו היום (חמישי) בשעות הצהריים חשוד בשעת מעשה לאחר שעל פי החשד גנב קורקינט של הקומיקאי אבי נוסבאום באזור אבן גבירול.

החשוד, בן 27 תושב כרמיאל, נעצר ולאחר ניסיון לאתר את בעליו של הקורקינט על פי מספר לוחית זיהוי, התברר כי מדובר בקורקינט של נוסבאום. 

הקורקינט הגנוב של אבי נוסבאום
החשוד בגניבת הקורקינט של אבי נוסבאום | צילום: דוברות המשטרה

אבי נוסבאום עם כוחות משטרה אחרי שתפסו את גנב הקורקינט שלו
אבי נוסבאום עם כוחות משטרה אחרי שתפסו את גנב הקורקינט שלו | צילום: דוברות המשטרה

כוחות המשטרה החזירו לנוסבאום את רכושו, ולפי החיוך שעל פניו - נראה שהוא לגמרי היה מרוצה. במקביל, העצור הועבר לחקירה בתחנת לב תל-אביב.

אבי נוסבאום
