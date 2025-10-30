"כמה חיכינו לך": כך קראה יולן כהן לבתה
שבוע ימים לאחר שהפכה לאמא והביאה לעולם את בתה דרך הליך פונדקאות, כתבת חדשות 12 חושפת את השם שהיא ובעלה שי בן מאור בחרו לה
בשבוע שעבר העיתונאית וכתבת חדשות 12 יולן כהן (35) ריגשה מדינה שלמה כשבישרה שהיא ובעלה איש העסקים שי בן מאור הפכו הורים לבת באמצעות הליך פונדקאות.
הבוקר (חמישי) כהן חשפה את השם שהיא ובן זוגה בחרו לקטנטנה בפוסט שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה. "נעים להכיר, אֵמִיליָה. כמה חיכינו לך, אמיליונת המחייכת", כתבה כהן והוסיפה אמוג'י של חמסה ולב אדום לצד תמונה מתוקה של התינוקת עם דובי ורוד שלובש חולצה עם שמה.
כזכור, על הולדת בתה בישרה יולן בשבוע שעבר בפוסט מרגש שבו סיפרה על המאבק להפוך לאמא: "אחרי שנים של ניסיונות, אכזבות, הצלחות וטיפולים באסותא - הבת המתוקה שלנו סוף סוף הגיעה".
בהמשך דבריה הודתה לצופית הפונדקאית שנשאה ברחמה את התינוקת: "וכל הנס הזה הגיע בזכות צופית, הפונדקאית המדהימה שלנו, שהיא בעצם מלאכית". בסיום דבריה כתבה: "אז החודש קיבלתי חיים חדשים וממש עוד מעט מישהי קטנה תקרא לי סוף סוף 'אמא' (מניחה שתגיד קודם 'אבא', אבל אנחנו לא קטנוניים)". בשעה טובה!