בשבוע שעבר העיתונאית וכתבת חדשות 12 יולן כהן (35) ריגשה מדינה שלמה כשבישרה שהיא ובעלה איש העסקים שי בן מאור הפכו הורים לבת באמצעות הליך פונדקאות.

הבוקר (חמישי) כהן חשפה את השם שהיא ובן זוגה בחרו לקטנטנה בפוסט שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה. "נעים להכיר, אֵמִיליָה. כמה חיכינו לך, אמיליונת המחייכת", כתבה כהן והוסיפה אמוג'י של חמסה ולב אדום לצד תמונה מתוקה של התינוקת עם דובי ורוד שלובש חולצה עם שמה.





כזכור, על הולדת בתה בישרה יולן בשבוע שעבר בפוסט מרגש שבו סיפרה על המאבק להפוך לאמא: "אחרי שנים של ניסיונות, אכזבות, הצלחות וטיפולים באסותא - הבת המתוקה שלנו סוף סוף הגיעה".

יולן כהן והפונדקאית שלה | צילום: instagram, instagram