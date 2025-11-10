"עצבנית והורמונלית": חן אמסלם בהיריון שלישי
השחקנית בת ה-34 מבשרת הבוקר שהיא ובעלה, הבמאי והיוצר מאור זגורי, מצפים לילד שלישי במספר - אח או אחות לשני ילדיהם, לאב בת ה-6 והירו בן ה-3 וחצי
mako
פורסם:
השחקנית חן אמסלם (34) ובן זוגה, התסריטאי והיוצר מאור זגורי (44), מצפים לילד שלישי, אח או אחות ללאב (6) והירו (3).
בסרטון שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, אמסלם נראית עומדת וחושפת את הבייבי באמפ. "עצבנית והורמונלית. תודה לאל", כתבה לצד הסרטון.
הזוג האייקוני הכירו לפני כ-12 שנים על הסט של הסדרה "זגורי אימפריה" שכתב מאור, ושם שיחקה אמסלם בתפקיד ראשי. השניים התחתנו ב-2017, וכיום הם כבר הורים לאימפריה הקטנה שלהם. שיהיה במזל!
מצאתם טעות לשון?