בסרטון שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, אמסלם נראית עומדת וחושפת את הבייבי באמפ. "עצבנית והורמונלית. תודה לאל", כתבה לצד הסרטון.

הזוג האייקוני הכירו לפני כ-12 שנים על הסט של הסדרה "זגורי אימפריה" שכתב מאור, ושם שיחקה אמסלם בתפקיד ראשי. השניים התחתנו ב-2017, וכיום הם כבר הורים לאימפריה הקטנה שלהם. שיהיה במזל!