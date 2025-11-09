כבר חלפו שנתיים וחצי מאז שעזבו פאולה וליאון רוזנברג את הארץ ועברו עם שתי בנותיהם לקפריסין. ליאון כבר הספיק לעשות הסבת מקצוע למתווך דירות בזמן שפאולה עובדת על ספר. אבל כעת בפוסט אינטימי חושף ליאון רוזנברג את הצד הרגשי והכואב של המעבר: ההתרחקות מאמו בת ה-85.

בחשבון הפייסבוק שלו כתב בפוסט ארוך: "עקב אכילס של המעבר שלנו לקפריסין היה בדיוק זה שהתרחקתי מאמא שלי". בפוסט סיפר על הקשר הקרוב ביניהם ועל הרגע שבו רגשות האשמה על המרחק מאמו התעוררו בו: "אזעקה תפסה אותה בזמן שהייתה בדרכה לחוג ריקודי עם, היא עצרה את הרכב בצד הדרך ורצה בבהלה לחפש מקלט או מרחב מוגן, מרוב לחץ היא לא שמה לב לאיזו בליטה במדרכה, נפלה ונחבלה. היא נזקקה לטיפול רפואי ואני לא הייתי שם עבורה. זה שבר אותי".

מאז אותו יום מקפיד רוזנברג לבקר את אמו בכל פעם שהוא מגיע לארץ: "לא תמיד יש לי זמן, ולרוב אלה מפגשים קצרים מאוד. לפעמים אני חסר סבלנות מול כל השאלות שהיא שואלת, אבל באופן מפתיע הביקורים האלה דווקא מאפשרים לנו מפגשים יותר עמוקים, אני מקבל הזדמנות לראות מקרוב איך היא מסתדרת, וגם מצליח לתפוס איתה כמה רגעים של זמן איכות".

רק לאחרונה, יותר משנתיים אחרי המעבר, הגיעה אמו לביקור ראשון בקפריסין. הביקור הקצר הפך לדבריו לארבעה ימים של רגעים משפחתיים, שיחות עומק וצחוק מתגלגל. מבחינתו של רוזנברג דווקא המרחק הזה יצר ביניהם חיבור חדש: "איכשהו, דווקא עכשיו כשאנחנו רחוקים, הייתה לנו הזדמנות לבלות ביחד בדרך אחרת, מחוץ למטריקס הזה של ארוחות משפחתיות, בצורה יותר מלאה ומשמעותית".

