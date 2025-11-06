אחרי שנה וחצי יחד: נטע ברזילי ובן הזוג נפרדו

בסטורי כואב כתבה: "היי לכולם, אני יודעת שזה הורגש שלא הייתי כאן תקופה. לפחות לי זה מרגיש ככה. ואני מרגישה שאני רוצה לעדכן אתכם שבאהבה גדולה וחברות אמת אני וגיא נפרדנו".

את הזוגיות עם גיא חשפה לראשונה נטע באוגוסט של שנה שעברה בתמונה זוגית מתוך הרכב שבה הם מחזיקים ידיים. בזמנו נטע סיפרה כיצד השניים הכירו: "חברה שלי לקחה יוזמה ואמרה לי 'היום את יוצאת לדייט בשמונה - ויהי מה'. היא גנבה לי את הטלפון והתחילה בשמי באפליקציה עם בחור שנראה לה שאני אוהב. בשלוש הודעות היא גרמה לו לפגוש אותי בשמונה. מפה לשם, אני והוא נוסעים עם כל העציצים שלו ברכב לדירה שלי".