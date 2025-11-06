אחרי שנה וחצי יחד: נטע ברזילי ובן הזוג נפרדו
הזמרת שיתפה הבוקר סטורי בו הודיעה על פרידה מבן זוגה מזה שנה וחצי, גיא רפאל: "באהבה גדולה וחברות אמת אני וגיא נפרדנו. אני באמת מרגישה שאני לא מסוגלת לפרט יותר מזה כרגע"
הזמרת נטע ברזילי הודיעה הבוקר (חמישי) על פרידה מבן זוגה מזה שנה וחצי, גיא רפאל (35).
בסטורי כואב כתבה: "היי לכולם, אני יודעת שזה הורגש שלא הייתי כאן תקופה. לפחות לי זה מרגיש ככה. ואני מרגישה שאני רוצה לעדכן אתכם שבאהבה גדולה וחברות אמת אני וגיא נפרדנו".
עוד הוסיפה: "אני באמת לא מסוגלת לפרט יותר מזה כרגע, רק יודעת שאני זקוקה לחיבוק ולהבנה שלכם בעת הרגישה הזו".
את הזוגיות עם גיא חשפה לראשונה נטע באוגוסט של שנה שעברה בתמונה זוגית מתוך הרכב שבה הם מחזיקים ידיים. בזמנו נטע סיפרה כיצד השניים הכירו: "חברה שלי לקחה יוזמה ואמרה לי 'היום את יוצאת לדייט בשמונה - ויהי מה'. היא גנבה לי את הטלפון והתחילה בשמי באפליקציה עם בחור שנראה לה שאני אוהב. בשלוש הודעות היא גרמה לו לפגוש אותי בשמונה. מפה לשם, אני והוא נוסעים עם כל העציצים שלו ברכב לדירה שלי".