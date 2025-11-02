באה להשיק חבר חדש: אושר סלים בהופעה פומבית ראשונה עם הבויפרנד
רק בשבוע שעבר סיפרנו לכם על הזוגיות הטרייה של אושר סלים, גרושתו של עודד פז - וכעת הגיע הזמן סוף-סוף להשיק אותו בהופעה פומבית ראשונה. סלים והבויפרנד אורי קרן הגיעו לחגיגות יום ההולדת של איש יחסי הציבור רונן קוחלי - ונראו הכי מאוהבים שיש
ביום שישי בצהריים חגג איש יחסי הציבור רונן קוחלי את יום הולדתו ו-15 שנה למשרד יחסי הציבור שלו. לטובת שני ציוני דרך אלה הוא ערך מסיבה נוצצת במיוחד שסחפה אחריה את כל הסלבס מהתעשייה.
בין האורחים שהגיעו להרים לקוחלי היו הפאוור-קאפל מלי לוי ושמעון גרשון, אביבית בר זוהר, ירדן הראל ויוסי יהושוע, גל מלכה ובעלה בן רובין, ספיר בורגיל, סנה סוקול ועוד רבים. גם הפאוור-קאפל הטרי יחסית, עדי הימלבלוי ובן זיני, כיבדו בנוכחותם - אלא שתמונה משותפת של השניים לא תצליחו למצוא מהאירוע.
עוד לאירוע הגיעה המשפיענית אושר סלים, גרושתו של עודד פז, שהשיקה חבר חדש ולוותה ע"י בן הזוג הטרי, אורי קרן, בחור בן 30 שעובד בשוק ההון. כפי שסיפרנו לכם בשבוע שעבר, השניים הכירו דרך חברים משותפים ומאז הם מנהלים קשר רומנטי בחודשיים האחרונים.