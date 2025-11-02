באה להשיק חבר חדש: אושר סלים בהופעה פומבית ראשונה עם הבויפרנד

ביום שישי בצהריים חגג איש יחסי הציבור רונן קוחלי את יום הולדתו ו-15 שנה למשרד יחסי הציבור שלו. לטובת שני ציוני דרך אלה הוא ערך מסיבה נוצצת במיוחד שסחפה אחריה את כל הסלבס מהתעשייה.

בין האורחים שהגיעו להרים לקוחלי היו הפאוור-קאפל מלי לוי ושמעון גרשון, אביבית בר זוהר, ירדן הראל ויוסי יהושוע, גל מלכה ובעלה בן רובין, ספיר בורגיל, סנה סוקול ועוד רבים. גם הפאוור-קאפל הטרי יחסית, עדי הימלבלוי ובן זיני, כיבדו בנוכחותם - אלא שתמונה משותפת של השניים לא תצליחו למצוא מהאירוע.

עוד לאירוע הגיעה המשפיענית אושר סלים, גרושתו של עודד פז, שהשיקה חבר חדש ולוותה ע"י בן הזוג הטרי, אורי קרן, בחור בן 30 שעובד בשוק ההון. כפי שסיפרנו לכם בשבוע שעבר, השניים הכירו דרך חברים משותפים ומאז הם מנהלים קשר רומנטי בחודשיים האחרונים.

רונן קוחלי חוגג יום הולדת | צילום: אור גפן, יח"צ

הופעה פומבית ראשונה. אושר סלים ובן הזוג החדש | צילום: אור גפן, יח"צ

עדי הימלבלוי בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי | צילום: אור גפן, יח"צ

בן זיני בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי | צילום: אור גפן, יח"צ

פרסומת

פאוור-קאפל. שמעון גרשון ומלי לוי | צילום: אור גפן, יח"צ

שלום לך. סנה סוקול בדיסטנס | צילום: אור גפן, יח"צ

רווקה וטוב לה. ספיר בורגיל | צילום: אור גפן, יח"צ

איזה יפים. ירדן הראל ויוסי יהושוע | צילום: אור גפן, יח"צ

פרסומת

גל מלכה ובעלה בן רובין | צילום: אור גפן, יח"צ