באה להשיק חבר חדש: אושר סלים בהופעה פומבית ראשונה עם הבויפרנד

רק בשבוע שעבר סיפרנו לכם על הזוגיות הטרייה של אושר סלים, גרושתו של עודד פז - וכעת הגיע הזמן סוף-סוף להשיק אותו בהופעה פומבית ראשונה. סלים והבויפרנד אורי קרן הגיעו לחגיגות יום ההולדת של איש יחסי הציבור רונן קוחלי - ונראו הכי מאוהבים שיש

לילך מרקוביץ'
אור סלים והבויפרנד החדש
צילום: אור גפן, יח"צ
ביום שישי בצהריים חגג איש יחסי הציבור רונן קוחלי את יום הולדתו ו-15 שנה למשרד יחסי הציבור שלו. לטובת שני ציוני דרך אלה הוא ערך מסיבה נוצצת במיוחד שסחפה אחריה את כל הסלבס מהתעשייה. 

בין האורחים שהגיעו להרים לקוחלי היו הפאוור-קאפל מלי לוי ושמעון גרשון, אביבית בר זוהר, ירדן הראל ויוסי יהושוע, גל מלכה ובעלה בן רובין, ספיר בורגיל, סנה סוקול ועוד רבים. גם הפאוור-קאפל הטרי יחסית, עדי הימלבלוי ובן זיני, כיבדו בנוכחותם - אלא שתמונה משותפת של השניים לא תצליחו למצוא מהאירוע.

עוד לאירוע הגיעה המשפיענית אושר סלים, גרושתו של עודד פז, שהשיקה חבר חדש ולוותה ע"י בן הזוג הטרי, אורי קרן, בחור בן 30 שעובד בשוק ההון. כפי שסיפרנו לכם בשבוע שעבר, השניים הכירו דרך חברים משותפים ומאז הם מנהלים קשר רומנטי בחודשיים האחרונים.

רונן קוחלי חוגג יום הולדת
רונן קוחלי חוגג יום הולדת | צילום: אור גפן, יח"צ
אושר סלים ובן הזוג החדש
הופעה פומבית ראשונה. אושר סלים ובן הזוג החדש | צילום: אור גפן, יח"צ
עדי הימלבלוי בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי
עדי הימלבלוי בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי | צילום: אור גפן, יח"צ
בן זיני בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי
בן זיני בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי | צילום: אור גפן, יח"צ
שמעון גרשון, מלי לוי
פאוור-קאפל. שמעון גרשון ומלי לוי | צילום: אור גפן, יח"צ
סנה סוקול בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי
שלום לך. סנה סוקול בדיסטנס | צילום: אור גפן, יח"צ
ספיר בורגיל בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי
רווקה וטוב לה. ספיר בורגיל | צילום: אור גפן, יח"צ
ירדן הראל, יוסי יהושוע בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי
איזה יפים. ירדן הראל ויוסי יהושוע | צילום: אור גפן, יח"צ
גל מלכה, בן רובין, בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי
גל מלכה ובעלה בן רובין | צילום: אור גפן, יח"צ
אביבית בר זוהר בחגיגות יום ההולדת של רונן קוחלי
יפה בשחור. אביבית בר זוהר | צילום: אור גפן, יח"צ
