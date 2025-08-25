מזעזע: כתובת נאצה רוססה ליד ביתה ההרוס של ליהיא גרינר
במהלך המתקפה האיראנית ביתה של ליהיא גרינר נפגע מטיל, ומאז היא ומשפחתה עדיין מפונים. כעת הכוכבת משתפת שליד הבניין שלה רוססה כתובת נאצה מקוממת שמהללת את איראן לצד צלב קרס. "אמן שנתפוס אותם!", כתבה גרינר בעמוד האינסטגרם שלה לצד התיעוד מהגרפיטי שרוסס
ביוני האחרון החלה מתקפת הטילים האיראנית שזרעה הרס במקומות רבים בארץ. בין המקומות שנפגעו היה גם ביתה של ליהיא גרינר בפתח תקווה, שספג מכה קשה. מאז גרינר, בעלה יוסי ושלושת ילדיהם גרים בבית חלופי, אך הבוקר (שני), כשגרינר באה לראות את הבניין שלה, היא ראתה כתובת מזעזעת מרוססת מול ביתה.
גרינר שיתפה סטורי בו הראתה כתובת מרוססת באדום לצד הבניין ההרוס: "יחי איראן", עם צלב קרס מצויר ליד. הכוכבת המזועזעת כתבה לצד התמונה: "זה במתחם של הבניין שלי. קולטים? אמן שנתפוס אותם".
כזכור, ב-16 ביוני, בעיצומה של המתקפה האיראנית ומבצע "עם כלביא", טיל פגע בבניין סמוך לביתה של גרינר, שנפגע קשות מההדף. מאז גרינר ומשפחתה עקורים מביתם, כמו משפחות רבות בישראל שבתיהם נפגעו.