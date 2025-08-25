מזעזע: כתובת נאצה רוססה ליד ביתה ההרוס של ליהיא גרינר

ביוני האחרון החלה מתקפת הטילים האיראנית שזרעה הרס במקומות רבים בארץ. בין המקומות שנפגעו היה גם ביתה של ליהיא גרינר בפתח תקווה, שספג מכה קשה. מאז גרינר, בעלה יוסי ושלושת ילדיהם גרים בבית חלופי, אך הבוקר (שני), כשגרינר באה לראות את הבניין שלה, היא ראתה כתובת מזעזעת מרוססת מול ביתה.