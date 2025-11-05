"הבריידזילה על סף התפרצות": ההודעה שקיבלו המוזמנים של נועה קירל
רגע לפני חתונת השנה של נועה קירל ודניאל פרץ, הכלה הנרגשת שלחה הודעה לכל המוזמנים והראתה שהיא לגמרי מוכנה לחגיגות
בעוד שבוע בדיוק תתקיים החתונה הגרנדיוזית של נועה קירל ודניאל פרץ, ולמרות שלא נראה לנו שמישהו שכח מהמאורע, הכוכבת החליטה לשלוח תזכורת מרעננת לכל האורחים, ולהתחיל להעלות את סף ההתרגשות של כולם.
בהודעה שנשלחה בוואטסאפ לכל המוזמנים כתבה קירל: "עוד שבוע נפגשים. הבריידזילה על סף התפרצות! מחכה לראות אתכם ולהרים איתכם". את ההודעה חתמה בשמה ובשם בעלה לעתיד דניאל.
רק לפני שבוע ראיינו את קירל בפרימיירת הדוקו-ריאליטי בכיכובה "אני נועה קירל" שיעלה לאוויר בשבוע הבא, ושם היא אמרה לנו שהיא "עוד מעט קורסת מרוב לחץ ועומס", והוסיפה: "פעם שעברה כשראית אותי הייתי אדישה. אז עכשיו זה כבר לא קליל, אני בריידזילה קצת. אבל עוד לא איבדתי את זה".
אירוע החתונה של נועה ודניאל יתחלק ליומיים; אירוע אחד מצומצם יותר למשפחה והחברים הקרובים, שייערך ביום שלישי, ב-11 בנובמבר, באולם "בית על הים", ללא ילדים וללא פלאפונים. ואילו למחרת, ביום רביעי ב-12 בחודש, הפאוור-קאפל יערוך את הפקת הענק האמיתית שתכלול כאלף מוזמנים, ביניהם הוזמנו המשפחות, החברים ואנשי תעשייה רבים.