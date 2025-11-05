"הבריידזילה על סף התפרצות": ההודעה שקיבלו המוזמנים של נועה קירל

בעוד שבוע בדיוק תתקיים החתונה הגרנדיוזית של נועה קירל ודניאל פרץ, ולמרות שלא נראה לנו שמישהו שכח מהמאורע, הכוכבת החליטה לשלוח תזכורת מרעננת לכל האורחים, ולהתחיל להעלות את סף ההתרגשות של כולם.

רק לפני שבוע ראיינו את קירל בפרימיירת הדוקו-ריאליטי בכיכובה "אני נועה קירל" שיעלה לאוויר בשבוע הבא, ושם היא אמרה לנו שהיא "עוד מעט קורסת מרוב לחץ ועומס", והוסיפה: "פעם שעברה כשראית אותי הייתי אדישה. אז עכשיו זה כבר לא קליל, אני בריידזילה קצת. אבל עוד לא איבדתי את זה".