"האישה שעליה חלמתי": נסלי ברדה חושפת בת זוג חדשה

את יום הולדתה ה-42 חגגה העיתונאית והמגישה נסלי ברדה בנופש יוקרתי בערבה. רק שהחופשה הפוטוגנית הפכה במהרה לרגע מרגש במיוחד לעוקביה של ברדה כשהיא בחרה לחשוף לראשונה את בת זוגה.

הכירו את לי אהרון, מעצבת גבות וקוסמטיקאית בת 37. ל-mako סלבס נודע כי השתיים, שהכירו דרך חברה משותפת, מנהלות זוגיות כבר קרוב לשנה - אך העדיפו לשמור על הרומנטיקה הרחק מהרשתות החברתיות.

נסלי ברדה ולי אהרון | צילום: instagram

"תודה על יום הולדת חלום עם האישה עליה חלמתי במקום שנלקח ישר מהחלומות", כתבה ברדה בסטורי ששיתפה בעמוד האינסטגרם שלה שהקדישה לאהרון.

צילום: instagram

כזכור, כפי שפרסמנו לכם לראשונה כאן ב-mako סלבס בחודש ספטמבר, ברדה מצפה לילד שני ונמצאת כעת בחודש השמיני להריונה, ובקרוב מאוד יגיע אח (או אחות) ללילה, בתה הבכורה והמשותפת עם האקסית אירית מגל.