ליאנה עיון ובן זוגה התחתנו

ליאנה עיון ("בחורים טובים", "בלאקספייס", "מי שמע על חווה ונאוה") ובן זוגה אביעד פלד, השף והמסעדן מאחורי "קרוט" ו"פרא", התארסו בפברואר האחרון במהלך חופשה זוגית ורומנטית במדבר, בה פלד כרע ברך ועיון כמובן נענתה בחיוב.

השניים הכירו אחד את השנייה במשך שנים, עד שהקשר נשב לכיוון רומנטי. בדצמבר שעבר, לפני כשנה, שיתפה עיון תמונה זוגית ראשונה של השניים. היום הם עמדו מתחת לחופה מול בני משפחה וחברים קרובים. מזל טוב!