ליאנה עיון ובן זוגה התחתנו
בטקס אינטימי מול בני משפחה וחברים, השחקנית ליאנה עיון ("בלקספייס") ובן זוגה, השף אביעד פלד, נישאו. השניים התארסו בפברואר האחרון והתחתנו היום באירוע מצומצם. שיהיה במזל!
mako
פורסם:
השחקנית ליאנה עיון (30) ובן זוגה, השף אביעד פלד (36), נישאו בטקס פרטי מול חברים ומשפחה ביפו.
ליאנה עיון ("בחורים טובים", "בלאקספייס", "מי שמע על חווה ונאוה") ובן זוגה אביעד פלד, השף והמסעדן מאחורי "קרוט" ו"פרא", התארסו בפברואר האחרון במהלך חופשה זוגית ורומנטית במדבר, בה פלד כרע ברך ועיון כמובן נענתה בחיוב.
השניים הכירו אחד את השנייה במשך שנים, עד שהקשר נשב לכיוון רומנטי. בדצמבר שעבר, לפני כשנה, שיתפה עיון תמונה זוגית ראשונה של השניים. היום הם עמדו מתחת לחופה מול בני משפחה וחברים קרובים. מזל טוב!
מצאתם טעות לשון?