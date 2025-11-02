עשור אחרי שהתחתנו, הסטנדאפיסט חן מזרחי ואשתו אתי מפרקים את החבילה ומודיעים על פרידה.

בפוסט שהעלה מזרחי לעמוד האינסטגרם שלו הודיע על החדשות הכואבות - וכתב: "אחרי 11 שנים יחד אתי ואני יוצאים לדרך בנפרד, עם שתי ילדות שהן הדבר הכי חשוב וטוב שיש לנו בחיים".





עוד הוסיף מזרחי בפוסט: "אנחנו נשארים חברים טובים ויש בנינו המון כבוד ואהבה. אל תתפלאו אם תראו אותנו עוד מלא ביחד יורדים על לאפה בתקווה".

כזכור, מזרחי ואשתו אתי נישאו באוגוסט 2015 לאחר שנה בלבד של זוגיות. במרוצת השנים השניים הביאו לעולם שתי בנות.