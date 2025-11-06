"אושר צרוף": תמיר בר ואשתו מאיה אופיר הפכו להורים
כוכב ארץ נהדרת ואשתו בישרו הערב (חמישי) כי הביאו לעולם את בנם הבכור. השניים שיתפו תמונה מרגשת מבית החולים שבה חשפו את הרך הנולד. ״תקראו לצורף כי אני אושר צרוף״, כתב בר לצד התמונה
קצת יותר משנה אחרי שנישאו, כוכב ארץ נהדרת תמיר בר ואשתו, מגישת הפודקאסט ״מאי ומאיה״ מאיה אופיר הביאו לעולם את בנם הבכור. בתמונה משפחתית מבית החולים השניים בישרו על הלידה המשמחת ונראו הכי מאושרים שיש.
בפוסט ששיתפו השניים בעמודי האינסטגרם שלהם, הם כתבו ״תקראו לצורף כי אני אושר צרוף באמאשלי״, לצד תמונה שלהם יחד עם התינוק הקטן שעדיין נמצא בתוך עגלת בית החולים.
בר ואופיר נישאו בשנת 2024, ושנה לאחר מכן, בחודש מאי האחרון, חשפו כי הם מצפים לילד. את הבשורה המרגשת אופיר שיתפה בתמונה שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, שבה היא ובר נראים צמודים ומחויכים - והיא אוחזת בצילום אולטרסאונד של העובר. "קדימה, אנחנו פתוחים להצעות לשמות למה שם טוב ג׳וניור לא מתקבל", כתבה אופיר לצד התמונה המתוקה.
נזכיר כי השניים הכירו דרך חברים משותפים ב-2019, ומאז הם מנהלים מערכת יחסים יציבה הרחק מאור הזרקורים. בדצמבר 2023 בר כרע ברך והציע לאופיר נישואים בהצעה ביתית וצנועה.
מלבד התפקידים השונים ב"ארץ נהדרת", בר גם מוכר בזכות הסרט המוזיקלי שיצר ב-2020 "עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי", שגם שיחק בו בדמות של ראפר בשם "שם טוב האבי". הסרט והשירים בו זכו להצלחה ואפילו הגיעו למצעד השירים השנתי של תחנות הרדיו. בשנת 2022 בר הצטרף לקאסט של "ארץ נהדרת" ומאז הוא מככב במערכונים שמתפוצצים ברשת וגורפים אלפי צפיות.