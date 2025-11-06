"אושר צרוף": תמיר בר ואשתו מאיה אופיר הפכו להורים

קצת יותר משנה אחרי שנישאו, כוכב ארץ נהדרת תמיר בר ואשתו, מגישת הפודקאסט ״מאי ומאיה״ מאיה אופיר הביאו לעולם את בנם הבכור. בתמונה משפחתית מבית החולים השניים בישרו על הלידה המשמחת ונראו הכי מאושרים שיש.

בפוסט ששיתפו השניים בעמודי האינסטגרם שלהם, הם כתבו ״תקראו לצורף כי אני אושר צרוף באמאשלי״, לצד תמונה שלהם יחד עם התינוק הקטן שעדיין נמצא בתוך עגלת בית החולים.

בר ואופיר נישאו בשנת 2024, ושנה לאחר מכן, בחודש מאי האחרון, חשפו כי הם מצפים לילד. את הבשורה המרגשת אופיר שיתפה בתמונה שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, שבה היא ובר נראים צמודים ומחויכים - והיא אוחזת בצילום אולטרסאונד של העובר. "קדימה, אנחנו פתוחים להצעות לשמות למה שם טוב ג׳וניור לא מתקבל", כתבה אופיר לצד התמונה המתוקה.