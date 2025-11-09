בעוד יומיים זה קורה: השבוע יעמדו נועה קירל ודניאל פרץ מתחת לחופה במה שהפך בחודשים האחרונים לחתונת השנה בעולם הבידור והספורט. "אנחנו סופרים את השעות, מתרגשים מאוד", הצהיר הבוקר (ראשון) שוער נבחרת ישראל והמבורג. "יוצא לנו להתרגש ביחד ולעבור על דברים אחרונים".

עד כמה אתה מעורב?

"ברוב הנושאים אני סומך על הטעם שלה ושל אילנה, יש להן טעם מדהים. אני נותן להן את המושכות, ואני יותר בקטע של אורחים ואוכל".

מי הולך להופיע בחתונה?

"אני לא רקדן, לא מתיימר להיות. הצד האומנותי זה הצד שלה, אם היא בונקר אז גם אני חייב להיות. יכול להיות שאני לא יודע הכל".

לאחרונה קירל צילמה סדרת דוקו שנכנסה גם אל ביתם של הזוג. "זה לא היה לי כל כך פשוט, אבל זה היה חשוב מאוד לנועה. לקחנו החלטה משותפת, היא הסבירה כמה היא רוצה לשתף את נועה האמיתית. כולם מכירים את נועה הזמרת, ואני חושב שזה נכון לה", הסביר. "הייתי שותף לתהליך, לא פשוט להכניס מצלמות לבית. זה הגיע אלינו, אבל הכי באהבה בעולם. מגיע למדינת ישראל להכיר אותה קצת כמו שאני מכיר אותה. כולם יתאהבו בה".

מה הדבר שאנחנו לא יודעים עליה?

"הטוהר שלה, מה שמעניין אותה זה ההשפעה וההנאה שלה. היא חושבת כמה היא תוכל לתת השראה לאחרים, בלי להתייחס למה שנלווה לזה. היא מתעסקת רק בעיקר מבחינתה, זה מדהים לראות מהצד".