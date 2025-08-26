שניר בורגיל נגד שי לי עופרי: "היא הסתירה ממני שהיא לא יהודייה"

נראה שמשפחת בורגיל אוהבת לספק לנו דרמות, הפעם זה שניר בורגיל שהעלה בצהריים בקשה יוצאת דופן מהעוקבים שלו.בסטורי שהעלה כתב: "שותפים שלי, רציתי לשאול יש כאן מישהו שעבר גיור רפורמי או אורתודוקסי, או שמכיר מישהו שעבר תהליך כזה? חשוב לי לדעת האם אפשר לעבור רק את שלב הטבילה במקווה, וזה נחשב כגיור תקף או שמדובר בתהליך רחב יותר? אשמח לתשובות ממבינים בלבד".

לאחר מכן העלה סטורי נוסף שבו הוא מודה על התשובות שקיבל: "אתחיל בתודה ענקית. כמות בלתי מוסברת של הודעות מאנשים טובים, שמספרים, משתפים ומנסים לעזור מכל הלב, זה פשוט מרגש אותי עד דמעות. ובתוך כל זה הרמתי שיחה לרבנות הראשית", המשיך, "ומהתשובה שקיבלתי, אני בהלם רציני".

עוד שיתף: "אני מתפלל לאבא שבשמיים שאצליח לסדר את הדברים כמה שיותר מהר, ולהבין עד הסוף מה באמת קרה כאן. לשים סוף לכל השקרים והמזימות ולהמשיך האלה בחיי. כשארגיש בנוח יותר והיה לי תשובה ברורה אשתף אתכם".

שניר אומנם לא פירט מה טיב השאלות ששאל, אך זו לא פעם ראשונה שעניין הגיור עולה בקרב המשפחה. אשתו לשעבר ואם בנו, שי לי עופרי, שאיתה לא התחתן ברבנות, חשפה בעבר כי בעקבות מוצאה של אמה, שנולדה באוקראינה, נאלצה לעבור גיור.

בשיחה עם mako סלבס סיפרה אז: "מילדות גדלתי על טהרת היהדות, התחנכתי במסגרות ממלכתיות דתיות, חגים, שבתות וכו'. אבא שלי ז"ל הצדיק היה בן למשפחה דתית מסורתית. בעקבות מוצאה של אמא שלי נאלצתי לעבור גיור שהפך אותי ליהודייה מבחירה. תודה לאל, זכיתי!".

בעקבות הסערה הבהיר בורגיל את דבריו בסטורי נוסף: "סטורי אישי שלי שיצא מפרופורציה והגיע לכל מקום, לא ציינתי על מי אני מדבר, אבל כנראה שכל החכמים יודעים לפרש דברים ואז לנצל את המומנטום ולהגיב תגובות חסרות ידע. אז אם כבר אתם בוחרים להגיב, תדעו על מה אתם מגיבים.

"אני רוצה לשתף משהו כואב שגיליתי כבר כשהאמא של הבן שלי הייתה בחודש שלישי להריון, היא הסתירה ממני שהיא לא יהודייה. משחק אינסופי, שקרים שלא נגמרים, והלב שלי קיבל מכה קשה כשגיליתי את זה, אבל עדיין נלחמתי בכל הכוח להעביר אותה גיור כהלכה (הרבנות פסלה אותנו) בדרך לא דרך גיליתי שהיא עשתה גיור אורתודוקסי (טבילה במקווה) וזהו.

"לטעון שהגיור תופס והרב מחתן אותנו, כן הייתי תמים ומאוהב ובכל פעם שהעליתי את הנושא לאוויר וניסיתי להבין איך הגיור הזה עובד והאם הוא באמת תקף, הייתי מותקף. (אתה לא מאמין לי, איך אתה מתחתן איתי, ועוד אין ספור האשמות כלפי). בחתונה הבנתי שזה יותר דומה לכומר מאשר לרב (לכאורה). אני עדיין בהלם, ועד היום קשה לי לעכל איך מישהו כל כך קרוב יכול להסתיר דבר כזה. זה לא עניין קטן, זו זהות, זו אמת בסיסית שמגדירה חיים שלמים. יחד עם זאת, יש דבר אחד ברור - את הילד שלי אני אוהב אהבה שאין לה גבול. לא משנה אם יגדירו אותו יהודי, ערבי, נוצרי או כל דבר אחר הוא הבן שלי, האור שלי, הנשמה שלי.