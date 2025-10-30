אלה אייבינדר (36) נחשבת לאחת מכוכבות הריאליטי הכי אייקוניות ומדוברות שהיו כאן, וזאת לאחר שכבשה אותנו תחילה ב"המירוץ למיליון" ואז גם כשניצחה ב"הישרדות VIP" ב-2023.

מאז אייבינדר חיה את חייה הרחק מאור הזרקורים ושומרת על פרופיל נמוך בכל מה שקשור לסיקור במדורי הרכילות. אלא שבחודשים האחרונים היא החלה בתהליך של ירידה במשקל שאותו היא נוהגת מדי פעם לשתף ברשתות החברתיות - עניין שלעיתים גורר תגובות מעורבות מצד העוקבים שלה.

אתמול (רביעי) אייבינדר שיתפה תמונה שלה שצולמה בינואר 2025, ועליה כתבה: "כאן הייתי 13 קילו יותר". לאחר מכן הציגה את השינוי בלוק ושיתפה תמונה מחודש שעבר שבו נראתה אחרת לגמרי. בסטורי נוסף אייבינדר סיפרה על "הסוד" וה"דיאטה" שעשתה, ועל כך השיבה בהומור כשהיא אוכלת המבורגר בהנאה גדולה.

אלה אייבינדר לפני המהפך בגזרה | צילום: instagram, instagram

פחות 13 ק"ג. אלה אייבינדר | צילום: instagram, instagram

פרסומת







