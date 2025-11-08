בחודש שמיני: בר זומר משחזרת את צילומי ההיריון שעוררו סערה

שלושה חודשים אחרי שבר זומר ובעלה אביב כהן בישרו על היריון שני ומרגש, זומר שיתפה סשן תמונות נועז שבו היא משחזרת את הצילומים מההיריון הראשון שלה עם בתה מילה, שגרמו אז לסערה לא קטנה סביבה.

בתמונות ששיתפה הדוגמנית בעמוד האינסטגרם שלה, היא נראית עם בטן מפוארת של חודש שמיני כשהיא בעירום כמעט מלא ולגופה תחתונים בלבד. את אזור החזה כיסתה זומר עם ידיה, וממש כמו בצילומים מלפני שנתיים, היא עם שיער ארוך ובשחור לבן.

צילום: שי ארבל, יחסי ציבור

צילום: שי ארבל, יחסי ציבור

צילום: שי ארבל, יחסי ציבור

פרסומת

בצילומי ההיריון הקודמים, זומר חטפה לא מעט אש מהעוקבים על הבחירה שלה להצטלם בעירום. גם אז היא לא נשארה חייבת וענתה לכל מי שביקר אותה. "אני לא מקשיבה לרעשי רקע, אני עושה מה שמרגיש לבעלי ולי לנכון. אני חוגגת את הנשיות שלי, חוגגת את השינויים שאני עוברת, חוגגת את יצירת הפלא שאני נושאת בתוכי״, אמרה אז בשיחה עם mako סלבס.