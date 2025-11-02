mako
פרסום ראשון: עיתונאי בכיר מתגרש

עיתונאי בכיר עבר פרידה מאשתו ואם ילדיו לאחר 20 שנות נישואין. בחודש האחרון השניים סיימו את הליך הגירושים באופן רשמי

לילך מרקוביץ'
פרסום ראשון: עיתונאי בכיר עבר בשנה האחרונה פרידה מאשתו ומאם ילדיו לאחר 20 שנה. ל-mako סלבס נודע כי בחודש האחרון הליך הגירושים הסתיים באופן רשמי על מדרגות הרבנות.

בשבועות האחרונים שמו של העיתונאי נקשר לעיתונאית אחרת, אך לאחר בדיקה איתו וככל הידוע לנו - לא היה ולא נברא, והשניים הם חברים טובים בלבד. 

לבקשת העיתונאי, אב לילדים, שמו נשמר במערכת ואנחנו מכבדים את בקשתו.

