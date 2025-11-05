"מתרחבים": חיים אתגר ואשתו מצפים לילד שלישי
איש התקשורת ואשתו ענבל הרצברג חשפו הערב כי הם מצפים לילד שלישי, אח או אחות למיכאלה בת ה-6 ואמי בת ה-4. השניים שיתפו סרטון שבו הם מגלים לבנותיהם את תמונות האולטרסאונד של הבייבי. בשעה טובה
איש התקשורת חיים אתגר ואשתו ענבל פרסמו היום (רביעי) כי הם מצפים לילד שלישי.
בסרטון שהעלו לאינסטגרם שיתפו השניים על הבשורה המרגשת כשענבל משתפת את הבנות הגדולות, מיכאלה (6) ואמי (4), בתמונות אולטרסאונד של הבייבי, שזוכה לכינוי בטן "מיכאלי". ב-2018 אתגר והרצברג התחתנו נישאו והביאו לעולם את שתי בנותיהם.
